Умер актер Олег Новиков

Олег Новиков (Фото: соцсети)
Актер Олег Новиков умер на 65-м году жизни. Как сообщили его коллеги по цеху в Государственном академическом театре драмы им. Волкова, мужчина боролся с тяжелым заболеванием.
«2 февраля после тяжелой болезни скончался артист Волковского театра Олег Валентинович Новиков. Ему было всего 64... Последней большой работой Олега Новикова стала роль отца Любы в пронзительном спектакле «Калина красная» Василий Шукшина. Этой трогательной ролью он как бы попрощался со зрителями, которым верно служил всю свою жизнь...» — сказано в сообщении.Как уточнили руководители театра, Новикова похоронят в грядущую среду, 5 февраля. Попрощаться со звездой экрана можно будет в Ярославле, где расположен ритуальный центр «Похоронный дом Некрополь».
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