Скончался известный американский телеведущий Том Крайтлер

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Телеведущий, подкастер, журналист и писатель из США Том Крайтлер скончался на 66 году жизни. Причиной смерти называют осложнения из-за операции, сообщила Российская газета, ссылаясь на зарубежные СМИ.
Том был широко известным телеведущим в Соединенных Штатах Америки. Крайтлер вел программу о благоустройстве жилья. Передачу транслировало огромное количество станций на аудиторию более трех миллионов человек.
Американский писатель входил в сотню наиболее популярных ведущих ток-шоу страны. Подкаст Тома располагался на высокой строчке в общем рейтинге. Еще журналист был соавтором книги по теме благоустройства — ее выпускали ведущие издательства Штатов.
Ранее сообщалось, что актриса из Южной Кореи Ли Джу-щиль умерла от онкологического заболевания. У артистки обнаружили рак желудка около трех месяцев назад. Медицинские работники подтвердили, что у артистки остановилось сердце.
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Американский писатель входил в сотню наиболее популярных ведущих ток-шоу страны. Подкаст Тома располагался на высокой строчке в общем рейтинге. Еще журналист был соавтором книги по теме благоустройства — ее выпускали ведущие издательства Штатов.
Ранее сообщалось, что актриса из Южной Кореи Ли Джу-щиль умерла от онкологического заболевания. У артистки обнаружили рак желудка около трех месяцев назад. Медицинские работники подтвердили, что у артистки остановилось сердце.
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