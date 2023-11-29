В Абхазии состоялась церемония прощания с корреспондентом «РИА» Статейновым

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У 41-летнего журналиста остались трое детей.
Отмечается, что при жизни Статейнов внёс большой вклад в культурную жизнь Абхазии. Он часто принимал участие в культурных проектах, а также снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне.
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