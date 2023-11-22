Легендарного ветерана Николая Козлова похоронят на военном кладбище в Мытищах

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Ветерана Великой Отечественной войны Николая Козлова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Такое распоряжение премьера Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.
В этом году ветерану исполнилось 100 лет.
По данным РИА Новости, в годы войны Козлов был штурманом пикирующего бомбардировщика Пе-2 в Сталинградской битве. Во время второго вылета самолёт был подбит, экипаж спасся. Козлов воевал на Юго-Западном, Воронежском, Центральном, первом и втором Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении Белоруссии, Украины, Польши, штурмовал Берлин.
В Роскосмосе отмечали большой вклад Козлова в развитие ракетно-космической отрасли. Он участвовал в подготовке к запускам первого спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина, работал с первыми советскими космонавтами и главным конструктором Сергеем Королёвым.
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По данным РИА Новости, в годы войны Козлов был штурманом пикирующего бомбардировщика Пе-2 в Сталинградской битве. Во время второго вылета самолёт был подбит, экипаж спасся. Козлов воевал на Юго-Западном, Воронежском, Центральном, первом и втором Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении Белоруссии, Украины, Польши, штурмовал Берлин.
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Лора Луганская