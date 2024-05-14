В Дубне поставят спектакль под руководством директора Театра на Таганке

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
«Связь между наукой и людьми театра — она бесценна, потому что даёт широкие возможности и тем, и другим. Если у нас получится наладить эту дружбу, которая была когда-то между актёрами Театра на Таганке и учёными Дубны, то у этого есть очень хорошая и нужная перспектива», — подчеркнула директор Театра на Таганке и театра «Содружество актёров Таганки» Ирина Апексимова.
Стоит отметить, что история дружбы Дубны и Таганки началась еще 60 лет назад, когда актеры легендарного курса Любимова приехали в Дубну, будучи студентами.
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