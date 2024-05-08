Дубненские журналисты победили в трёх номинациях конкурса ФМБА

ФМБА России подвело итоги конкурса среди журналистов на лучшее освещение деятельности агентства. Телеканала «Дубна» стал победителем сразу в трёх номинациях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Коллектив канала первенствовал в номинациях «Лучший репортаж о деятельности ФМБА России или подведомственного учреждения агентства»; «Лучшая публикация в социальных сетях о деятельности ФМБА России» и «Лучший видеоролик о деятельности ФМБА России».
Инна прошла реабилитацию в медсанчасти №9 в Дубне. Врачи и волонтёры занимались не только её физическим здоровьем, но и поддерживали, придавая сил и веры в то, что всё будет хорошо.
Девушка решила связать жизнь с наукоградом и сейчас строит планы.
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«Это ещё одна возможность напомнить историю 20-летней Инны Зарицкой, которая легла в основу репортажа. В Донецке во время обстрела девушку из-за ранения парализовало на месте. Её заметили российские военные, оказали первую помощь и передали врачам», – рассказали в администрации.
Инна прошла реабилитацию в медсанчасти №9 в Дубне. Врачи и волонтёры занимались не только её физическим здоровьем, но и поддерживали, придавая сил и веры в то, что всё будет хорошо.
Девушка решила связать жизнь с наукоградом и сейчас строит планы.
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Лора Луганская