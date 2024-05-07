Дубненцы завоевали 149 дипломов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Учащиеся из Дубны завоевали 149 дипломов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 годов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подведены итоги регионального этапа олимпиады по 24 предметам. У школьников Дубны – 264 участия и 149 дипломов: 23 диплома победителей и 126 дипломов призёров. В заключительном этапе ВсОШ приняли участие восемь дубненских школьников. Они завоевали два диплома победителя и пять дипломов призёров», – говорится в сообщении.Победителями стали Мария Ершова из лицея №6, которая отличилась на олимпиаде по литературе, и Александра Пацык из физмат-лицея им. В.Г. Кадышевского, успешно вступившая на олимпиаде по обществознанию.
Призёрами стали Даниил Дударев (школа №2, история), Роман Осипов (школа №9, экология), Таисия Злотникова (лицей №6, математика), Анна Алексашина (лицей №6, русский язык), а также Дмитрий Гомзин (физмат-лицей им. В.Г. Кадышевского, астрономия).
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Лора Луганская