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В Дубне семьи участников СВО обеспечили лучшими местами на шоу фейерверков

29 июля 2024, 15:57
Фото: iStock/howtogoto

Фото: iStock/howtogoto

Пиротехническое шоу устроили в Дубне в честь празднования Дня города, почётными зрителями стали семьи участников СВО — для них были выделены места в VIP-зоне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Самый захватывающий вид на шоу фейерверков открывался с причала у Волги. В воздух над рекой взлетали в воздух праздничные салюты, которые привезли три соревновавшиеся в этом году команды: «Студии пиродизайна «Аватар» из Москвы, «Фейерверков спецэффектов» из Сергиева Посада и команда Троицкого снаряжательного завода», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Музыкальным сопровождением шоу стало выступление барабанщиков Top Beat.



В администрации Дубны отметили, что шоу фейерверков состоялось, в том числе, и по просьбе родственников участников специальной военной операции. Такое пожелание они высказали Максиму Тихомирову в ходе недавно прошедшей личной встречи.

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#праздник
Свыше 1,6 тыс. человек побывали на первом фестивале «Поле Фолка» в Муранове
29 июля 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 1,6 тыс. человек за два дня посетили музыкальный фестиваль «Поле Фолка», который впервые состоялся в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Хедлайнерами нового масштабного проекта стали группы «Отава Ё» и Zventa Sventana. Перед зрителями также выступили такие популярные фольклорные коллективы, как этнопроект «Коленкоръ», группа «Якруна», ансамбль «Ихтис», проект «Этносфера», Даня Воронков с кавер-программой «Балалаунж», трио KLE2GO, группа «Ян Сар», музыкальный проект «За краем» и другие», – отметили в пресс-службе.
Посетители также послушали лекцию медиаблогера, эксперта по семейным ценностям, мецената, эксперта и члена команды «Народного фронта» Екатерины Величкиной. Она провела беседу на тему «Ценности и традиции семьи: как сохранить наследие предков в современном мире через музыку для семейного очага». Величкина рассказала, как ей удаётся успешно сочетать бизнес-карьеру, общественную деятельность и семью.

Помимо этого, лекцию прочитал писатель, историк старообрядчества Дмитрий Урушев. В музее-усадьбе прошли выставки, экскурсии, квест по усадебному парку и мастер-классы для детей и взрослых.

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Огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга» прошёл в Дубне
29 июля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Шоу «Дубна. Волга. Драйв» стало кульминационным моментом в праздновании 68-го Дня рождения города. Там прошёл огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга» в сопровождении пиротехнических команд, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Трое участников – Троицкий снаряжательный завод, студия пиродизайна «Аватар» и компания «Фейерверки спецэффекты» – показали современное шоу, которое высоко оценили зрители. В битве пиротехников самую высокую оценку жюри и приз зрительских симпатий получила команда из Сергиева Посада «Фейерверки спецэффекты».
«В этом году мы постарались организовать праздник для всех поколений дубненцев – детей, молодёжи, наших уважаемых академиков. Думаю, у нас всё получилось», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Салюты в сопровождении лучшего барабанного шоу Top Beat собрали тысячи горожан на набережной Волги и на волжском мосту, откуда открывался самый красивый вид.

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Шествие сказочных персонажей прошло по улицам Дубны на масштабном карнавале
#дубна
#день города
#концерт
#салют
#фейерверк
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#максим тихомиров
#подмосковье
#московская область
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Жителям Дубны рассказали, как устроен глаз супермена
29 июля 2024, 15:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Необычные лекции прочитали молодые учёные Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) жителям Дубны в День города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках лектория учёные объяснили, почему NICA – назад в будущее, как устроен глаз супермена и как заполняется таблица Менделеева», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Важность таких открытых лекций объяснил ведущий научный сотрудник Объединённого института ядерных исследований Сергей Мерц.

«Нельзя сидеть за высоким забором и рассказывать, что мы заняты очень важными делами. Надо рассказывать, что это за важные дела. Ну, и плюс популяризация – это такое сеяние, когда кто-то услышал что-то на какой-нибудь классной интересной лекции, потом пошёл в физмат лицей и в будущем сам стал учёным», — сказал Мерц.
Кроме того, в День города в Дубне состоялись баттлы танцоров брейк-данса, мастер-класс по граффити и показательные выступления скейтбордистов. А также конкурсы, детская анимация и карнавал, пенная дискотека и концерт.

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#дубна
#праздник
#лекция
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Шествие сказочных персонажей прошло по улицам Дубны на масштабном карнавале
29 июля 2024, 15:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Сказочные персонажи стали участниками масштабного «О! Карнавала» в Дубне, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На празднике можно было познакомиться с феями, космонавтами, драконами, единорогами, царевнами, тремя богатырями и Барбоскиными.
В красочном шествии по улице Строителей приняли участие больше 2 тыс. человек. В костюмах пришли сотни юных дубненцев, многие – в сделанных своими руками. Возглавили карнавал ростовые куклы, герои любимых детских мультфильмов «Простоквашино», «Царевны», «Барбоскины», «Три богатыря». Вместе с Нюшей и Крошей, Гекой и Жужей, Бо и Зо шли дубненские дети, которые тоже перевоплотились в узнаваемых персонажей.

Организовали карнавал команда главы Дубны и детский познавательный телеканал «О!». На финише на Молодёжной поляне они подготовили сюрпризы – яркую фотозону, мастер-классы и другие развлечения.
«О! Карнавал» получился действительно масштабным, его посетили тысячи юных жителей города. Приходили и большие семьи. Многие гости специально приехали в наукоград из других городов. Награждая на сцене победителей конкурса карнавальных костюмов, мы видели, что мамы и папы решили серьёзно поддержать детей. Они подготовили наряды не только для ребят, но и для себя», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Вместе с генеральным продюсером телеканала «О!» Дарьей Ильиной он отметили 10 самых запоминающихся нарядов.
«Хочется поблагодарить всех за участие в сегодняшнем параде. Некоторые родители явно не спали ночью – готовили великолепные карнавальные костюмы, которыми нас удивили ребята. Все были красивые и нарядные, сложно выбрать 10 победителей. Мы учитывали и вложенный в подготовку костюма труд, и креативность. Для нас большая радость, что «О! Карнавал» объединил взрослых и детей, стал ярким семейным праздником», – сказала Ильина.
Победителями стали участники в костюмах Матроскина и Галчонка из «Простоквашино», смешарика Пин и Красной шапочки. Отметили члены жюри и костюм, в котором оказались воплощены сразу три персонажа мультфильма «Три кота»: Карамелька, Компот и Коржик в машинке.

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#день города
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Симфонический оркестр Дубны дал уличный концерт для жителей города
29 июля 2024, 10:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубненский симфонический оркестр дал концерт на сцене Молодежной поляны Дубны в воскресенье, 28 июля, этим выступлением завершились праздничные мероприятия в честь Дня города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для публики прозвучали произведения Антонио Вивальди и Астора Пьяцоллы. Солировал дирижер оркестра, скрипач, лауреат международных конкурсов Сергей Поспелов», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Послушать симфоническую музыку под открытым небом пришли несколько сотен зрителей. Дети по-своему наслаждались концертом: они устроили на сцене танцы.

Выступление состоялось в рамках проекта «Музыка на Волге», который стартовал в Дубне в начале лета. Участниками проекта стали лучшие музыканты столичного региона, каждые выходные они играют на открытых площадках города.

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#дубна
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#праздник
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Лотерея, карнавал и фейерверки: Дубна отметила 68-й день рождения
29 июля 2024, 09:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Праздник с насыщенной программой для взрослых и детей провели в Дубне в честь Дня города — наукоград отметил 68-й день рождения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках праздника в парке семейного отдыха и сквере Ветеранов были открыты «Городки здоровья», где любой желающий мог пройти медосмотр и получить консультацию специалистов городской больницы. Эта часть программы завершилась лотереей, в которой разыгрывались полезные для здоровья призы — гантели, мячи, а также четыре велосипеда, два скейтборда и два самоката.

Для детей был организован карнавал со сказочными персонажами. Всем участникам карнавального шествия раздали мороженое, а глава Дубны Максим Тихомиров вручил призы за лучшие костюмы. Для детей также работали аниматоры, была открыта игровая зона с аттракционами и батутами, а завершилась детская часть программы пенной вечеринкой.

«Взрослые гости праздника смогли принять участие в различных спортивных соревнованиях и мастер-классах, включая йогу, самбо и гимнастику. А для тех, кто предпочитает интеллектуальный досуг, молодые ученые Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) прочли несколько интересных лекций», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В программу праздника вошёл также баттл по брейк-дансу между командами Дубны и Дмитрова, урок граффити и концерт. А завершился День города масштабным пиротехническим шоу в сопровождении барабанов Top Beat и концертом Дубненского симфонического оркестра.

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#дубна
#день города
#праздник
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Марушев
26 июля 2024, 19:51

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Александр Марушев. Об этом сказано в сообществе Самарского драмтеатра «ВКонтакте». Артиста не стало на 59 году жизни в результате продолжительного и тяжелого заболевания.
«Его яркие актерские работы в спектаклях «Сиротливый запад», «Лес», «Ромео и Джульетта», «Пианино в траве» останутся в памяти друзей, коллег и зрителей. Скорбим. Наши соболезнования родным и близким Александра Марушева», — говорится в публикации.

Как сообщил коллега Марушева по цеху артист драмтеатра им. Горького Владимир Сухов, попрощаются со знаменитостью в грядущее воскресенье, 28 июля, по адресу ул. Самарская 168-28, начало в 11:00.

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В 112 подмосковных парках работают точки для буккроссинга
26 июля 2024, 18:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В парках Московской области работают более 120 точек для буккроссинга. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Главная цель буккроссинг – дать книге вторую жизнь по принципу «прочитал сам – передай другому». Оставить литературу и найти что-то новое и интересное для собственного чтения можно в специальных книжных шкафчиках или на полках. Они обустроены в 112 областных парках», – говорится в сообщении.
Найти точки обмена книгами рядом с домом можно по ссылке.

Как отмечают сотрудники парков, жители активно участвуют в сборе литературы для книгообмена и с удовольствием дополняют прогулки чтением на свежем воздухе.

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#подмосковье
#московская область
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Популярный блогер Влад Кобяков представил композицию о Подмосковье
26 июля 2024, 17:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Популярный среди молодёжи видеоблогер Владислав Кобяков записал песню о Подмосковье «Хочу, чтоб стало любовью с тобой это лето».
Сингл можно послушать на разных музыкальных платформах.

В новой песне рассказывается романтическая история встречи с «девочкой в розовом платье», которая происходит в Подмосковье. Герою хочется обойти с ней «все парки, переулки и мосты». В тексте есть слова об особом воздухе Московской области, атмосфере вдали от суеты.

Как говорится в релизе, «трек подойдёт как для романтичных прогулок, так и для спортивных пробежек или медитации на даче».

Влад Кобяков – известный блогер-миллионник из Минска. Уже несколько лет принимает активное участие в жизни Московской области. Например, он присоединился к сбору гуманитарной помощи, поддержал детский футбольный турнир «Кубок доброты», осмотрел стенд региона на выставке «Россия».

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