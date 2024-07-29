В Дубне семьи участников СВО обеспечили лучшими местами на шоу фейерверков

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Пиротехническое шоу устроили в Дубне в честь празднования Дня города, почётными зрителями стали семьи участников СВО — для них были выделены места в VIP-зоне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Самый захватывающий вид на шоу фейерверков открывался с причала у Волги. В воздух над рекой взлетали в воздух праздничные салюты, которые привезли три соревновавшиеся в этом году команды: «Студии пиродизайна «Аватар» из Москвы, «Фейерверков спецэффектов» из Сергиева Посада и команда Троицкого снаряжательного завода», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Музыкальным сопровождением шоу стало выступление барабанщиков Top Beat.
В администрации Дубны отметили, что шоу фейерверков состоялось, в том числе, и по просьбе родственников участников специальной военной операции. Такое пожелание они высказали Максиму Тихомирову в ходе недавно прошедшей личной встречи.
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