В Дубне провели мастер-класс по воркауту

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Бесплатный мастер-класс провёл для маленьких и взрослых жителей Дубны спортивный центр Street Space в рамках празднования Дня города, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Мастер-класс в честь 68-летия Дубны состоялся на Менделеевской набережной. Почти два часа тренеры обучали всех желающих технике выполнения упражнений на турнике, рукоходах, брусьях и прочих спортивных снарядах, которые есть на любой дворовой площадке города», — говорится в сообщении.На мастер-классе тренеры показали также впечатляющие трюки: вращения, стойки на турнике, подтягивания на одной руке и прочее. Эти спортивные достижения вдохновили участников мастер-класса и зрителей всех возрастов, так что они активно записывались на тренировки.
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Лев Каштанов