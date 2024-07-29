Жителям Дубны рассказали, как устроен глаз супермена

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Необычные лекции прочитали молодые учёные Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) жителям Дубны в День города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках лектория учёные объяснили, почему NICA – назад в будущее, как устроен глаз супермена и как заполняется таблица Менделеева», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Важность таких открытых лекций объяснил ведущий научный сотрудник Объединённого института ядерных исследований Сергей Мерц.
«Нельзя сидеть за высоким забором и рассказывать, что мы заняты очень важными делами. Надо рассказывать, что это за важные дела. Ну, и плюс популяризация – это такое сеяние, когда кто-то услышал что-то на какой-нибудь классной интересной лекции, потом пошёл в физмат лицей и в будущем сам стал учёным», — сказал Мерц.Кроме того, в День города в Дубне состоялись баттлы танцоров брейк-данса, мастер-класс по граффити и показательные выступления скейтбордистов. А также конкурсы, детская анимация и карнавал, пенная дискотека и концерт.
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