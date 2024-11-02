В Каширском краеведческом музее откроется печатная мастерская

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
3 ноября в 14:30 в Каширском краеведческом музее откроется небольшая печатная мастерская, где каждый желающий сможет попробовать себя в роли мастера, создать уникальные оттиски и распечатать открытки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Линогравюра — это техника гравировки на линолеуме, используемая для создания печатных форм для высокой печати. Она появилась на рубеже XIX–XX веков вместе с изобретением линолеума.Каширская поэтесса Елена Кирюхина приняла участие в творческом турнире
В России одним из первых серьёзно занялся этой техникой Иван Павлов. С 1909 года он начал использовать линогравюру для обложек и иллюстраций вместо сложных литографии и цинкографии.
В день акции на мастер-классы действует единый билет. Подробные условия участия можно найти на сайте музея. Ограничение по возрасту — 12+.
В России одним из первых серьёзно занялся этой техникой Иван Павлов. С 1909 года он начал использовать линогравюру для обложек и иллюстраций вместо сложных литографии и цинкографии.
В день акции на мастер-классы действует единый билет. Подробные условия участия можно найти на сайте музея. Ограничение по возрасту — 12+.
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