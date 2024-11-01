Каширская поэтесса Елена Кирюхина приняла участие в творческом турнире

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Елена Кирюхина из Каширы стала участницей областного творческого турнира «Поэтический ринг». Он прошёл в культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На мероприятие собрались более 150 участников старшего возраста из 16 городских округов Подмосковья. Участники представили стихотворения собственного сочинения на тему «У природы нет плохой погоды».
Как сказали в пресс-службе, «Поэтический ринг» стал замечательной возможностью для участников не только поделиться своим творчеством, но и найти единомышленников, обменяться опытом и вдохновением.
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«Такие мероприятия способствуют повышению эмоционального и творческого уровня пожилых людей, занимающихся поэтическим творчеством, дают возможность обмениваться опытом», – поделилась Елена Николаевна.
Как сказали в пресс-службе, «Поэтический ринг» стал замечательной возможностью для участников не только поделиться своим творчеством, но и найти единомышленников, обменяться опытом и вдохновением.
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Лора Луганская