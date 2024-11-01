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Каширская поэтесса Елена Кирюхина приняла участие в творческом турнире

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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Елена Кирюхина из Каширы стала участницей областного творческого турнира «Поэтический ринг». Он прошёл в культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На мероприятие собрались более 150 участников старшего возраста из 16 городских округов Подмосковья. Участники представили стихотворения собственного сочинения на тему «У природы нет плохой погоды».
«Такие мероприятия способствуют повышению эмоционального и творческого уровня пожилых людей, занимающихся поэтическим творчеством, дают возможность обмениваться опытом», – поделилась Елена Николаевна.


Как сказали в пресс-службе, «Поэтический ринг» стал замечательной возможностью для участников не только поделиться своим творчеством, но и найти единомышленников, обменяться опытом и вдохновением.

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Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции «Ночь искусств»
01 ноября 2024, 18:43

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

3 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства.
Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции.
В программе в этот вечер — лекции, экскурсии и многое другое, в том числе можно будет бесплатно посетить постоянную экспозицию и выставку-лабораторию «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Руководитель отдела по связям с общественностью Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» Марина Зацепина в беседе с «Радио 1» сообщила, что в акции Музей «Новый Иерусалим» принимает участие уже много лет, и есть посетители, которые приходят из года в год.
«Мы стараемся каждый год чем-то особенным порадовать наших посетителей. В этом году гвоздем нашей программы станет необычный спектакль-перфоманс на выставке «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х». Смысл перфоманса в том, что выпускники театральных училищ будут читать воспоминания-строки из дневников художников, работы которых представлена на этой выставке. В 18:00 на выставке будем ждать всех на спектакль-перфоманс», — рассказала собеседница.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По ее словам, такой спектакль будет интересен публике старшего возраста, но и для детей предусмотрена не менее интересная программа.
«Детский центр готовит свою программу и будет работать с 18:00 до 21:00 бесплатно. Также детский центр подготовил выставку «Лето. Краски. Музей». Каждый год летом ребята занимались в нашем центре, выходили рисовать, и к пятилетию центра мы собрали лучшие работы юных авторов на одной выставке, их как раз можно будет увидеть в рамках акции. Еще мы готовим мастер-класс «Городской пейзаж». Ребята вдохновятся работами художников и создадут свои творения сами или вместе с родителями», — поделилась руководитель отдела по связям с общественностью Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что акция «Ночь искусств» дружественная и добрососедская, она помогает познакомиться с музеем, и узнать, что нового планируется.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Мы с удовольствием открываем двери, все будет бесплатно. Единственное уточнение: на мастер-классы и экскурсии нужно будет заранее записаться», — уточнила Зацепина.

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В турнире «Поэтический ринг» приняли участие талантливые долголеты из 16 городов Подмосковья
01 ноября 2024, 13:42

Фото: Министерство социального развития Московской области

30 октября в культурно-просветительском центре «Дубрава» состоялся областной творческий конкурс «Поэтический ринг», организованный Комплексным центром «Сергиево-Посадский», сообщает Министерство социального развития Московской области.
В мероприятии приняли участие более 150 талантливых людей старшего возраста из 16 городских округов Подмосковья.

Участникам выпал шанс обсудить свои произведения в литературной гостиной объединения «Свиток» и получить ценные советы от опытных поэтов. Музыкальная гостиная «Музыка осени» создала атмосферу вдохновения, наполнив помещение мелодиями, которые гармонично сочетались с поэтическими строками.

Кроме того, участники посетили экскурсии в церковь на месте убиения протоиерея Александра Меня и «Музей дороги». Это добавило мероприятию глубины и значимости, связав искусство с историей и культурой региона.

Фото: Министерство социального развития Московской области

Творческий конкурс проходил в два этапа: на первом этапе участники сочинили собственные стихи на тему «У природы нет плохой погоды», а на втором жюри предоставило участникам первые две строки стихотворения, а участники должны были придумать продолжение, продемонстрировав своё мастерство и творческий потенциал.

«Сегодня мы собрались здесь не просто для того, чтобы соревноваться, а чтобы отпраздновать силу слова и вдохновение, которое оно приносит в наши жизни. Поэзия — это не просто искусство, это способ передать свои мысли и эмоции, создать мост между сердцами», — подчеркнула директор комплексного центра «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева.

По результатам конкурса определились победители:

1 место: Зиновьев Константин Петрович, город Клин.

2 место: Гордон Татьяна Даниловна, город Серпухов.

3 место: Корнаухова Ольга Владимировна, город Серпухов.

Кроме того, специальными призами от Сбербанка были награждены Тушина Елена Николаевна, Дробина Яна Валентиновна и Леликов Геннадий Алексеевич.

Творческий турнир «Поэтический ринг» предоставил участникам возможность не только продемонстрировать своё творчество, но и найти единомышленников, обменяться опытом и получить вдохновение.

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Подмосковье названо лауреатом конкурса «Самый читающий регион»
31 октября 2024, 22:18

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Московская область стала лауреатом конкурса «Самый читающий регион 2024». Жюри высоко оценило региональный проект «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королёва», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Проект объединил предприятия Роскосмоса с библиотеками и образовательными учреждениями области. На звание самого читающего региона претендовали 89 областей, краёв, республик и округов России. Оценивались самые яркие начинания в сфере поддержки чтения и литературы – от масштабных фестивалей и конкурсов до виртуальных выставок и благотворительных акций», – отметили в ведомстве.
Учитывались также инициативы по сохранению литературных традиций, статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре. Кроме Московской области, в список лауреатов вошли Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. «Литературным флагманом России» названа Башкирия. Новосибирской области присвоен статус «Территория книги и чтения».

Как рассказали в министерстве, в Подмосковье работает 921 библиотека, туда записаны порядка 2 млн читателей. Библиотечный фонд превышает 8 млн книг. Благодаря приложению «МОё Подмосковье. Библиотеки» и переходу на единый электронный каталог стало удобнее искать, заказывать и забирать нужную книгу.

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Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников

Проекту «Краеведческий музей под открытым небом» в Звенигороде исполнилось два года

В Люберцах 6 ноября откроется выставка «Центр Вселенной»
#минкульттуризма мо
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#книги
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#подмосковье
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Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников
31 октября 2024, 18:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Культурно-досуговом центре «Родина» в Кашире прошёл ежегодный Окружной фестиваль творчества пожилых людей «Молодеем душой». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На сцене выступили более 70 красивых и талантливых людей, которые подарили себе и зрителям радость и много положительных эмоций. Программа включала 36 вокальных, танцевальных, поэтических и театральных номеров», – отметили в администрации.
Там добавили, что фестиваль уже более 15 лет является площадкой для творческого общения активных пожилых жителей городского округа Кашира.

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#кашира
#подмосковье
#московская область
#фестиваль
#пожилые люди
#творчество
#искусство
#культура
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Проекту «Краеведческий музей под открытым небом» в Звенигороде исполнилось два года
31 октября 2024, 12:14

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

В Звенигороде уже два года успешно реализуется проект «Краеведческий музей под открытым небом». Его цель — продемонстрировать инновационные подходы к сохранению культурного и исторического наследия Звенигорода через призму современного искусства и воссоздание местных культурных традиций, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Задача авторов — расширить влияние изобразительного искусства и сделать его доступным для всех жителей и гостей города. На сегодняшний день реализовано семь объектов, расположенных в центре города. Некоторые из них включены в туристические маршруты и местные путеводители.

Автор идеи, организатор и художник проекта «Краеведческий музей под открытым небом» — Алексей Шилов, сын Виктора Шилова — народного художника Российской Федерации и академика Российской академии художеств.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

«Мой проект — это возможность рассказать людям об истории места, где они родились или куда приехали. Звенигород — город моего детства, место очень дорогое и важное для меня. В начале было много трудностей, иногда казалось, что ничего не получится. Но мною было принято решение — как бы то ни было продолжить работу над проектом. Это было сложно сделать в отсутствие финансирования, но внутренняя сила и потребность помогли мне встать на этот путь и продолжить начатое», — рассказал Шилов.
В этом году команда завершила работу над росписью «Звенигородский мираж». Она посвящена знаменитым деятелям культуры, которые посещали Звенигород или жили в нём и его окрестностях.

«В планах проекта — продолжить его сотрудничество с частными собственниками зданий, волонтерами и местными предпринимателями. Этот проект был создан совместными усилиями многих людей, я благодарен каждому, кто помог мне добрым словом и делом», — поделился художник.
Звенигород стал отправной точкой для других проектов, связанных с историей Московской области. На основе собранных данных творческая команда мастерской Алексея Шилова разработала оформление центра Мещерякова в Сергиевом Посаде и школы в Ступино, а также рассмотрела тему культурных кодов региона.

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#музей
#музеи
#звенигород
#проект
#художник
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В Люберцах 6 ноября откроется выставка «Центр Вселенной»
31 октября 2024, 10:22

Фото: istockphoto / shironosov

6 ноября в Картинной галерее Музейно-выставочного комплекса города Люберцы откроется выставка «Центр Вселенной». Мероприятие приурочено к Году семьи, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках выставки представлено более 100 произведений, созданных в технике пастельной живописи, которая придаёт изображениям семейных сцен мягкость и выразительность.

Все представленные работы успешно прошли конкурсный отбор, а на церемонии открытия состоится торжественное награждение победителей.

Выставка «Центр Вселенной» демонстрирует значимость семьи в современном обществе и подчёркивает важность поддержания и укрепления семейных уз и традиций.

В день открытия посетители смогут посетить кураторскую обзорную экскурсию по экспозиции и пообщаться с авторами работ. Кроме того, на выставке будут проведены лекции о семье, семейных ценностях и сохранении традиций.

Всю подробную информацию можно найти на сайте МВК г.о. Люберцы.

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#культура
#музеи
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#минкульттуризма мо
#подмосковье
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Более чем в 70 подмосковных парках отпразднуют День народного единства
30 октября 2024, 18:29

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 70 парках Подмосковья 4 ноября состоится общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство». Оно будет приурочено ко Дню народного единства, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей подготовили насыщенную программу – шествия в национальных костюмах, концертную программу «Многоголосье Родины». Будут работать мастерские по декору народных инструментов, интерактивные зоны «Игры народов России».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Парк Мира в Мытищах приглашает на квест, интерактивные площадки «Старорусские забавы» и фестиваль «Русская каша – сила наша!». Все желающие смогут продегустировать каши по старинным рецептам. На сцене парка выступят фолк-группа «Талица» и Праздничный хор Данилова монастыря.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке им. Толстого в Химках откроется интерактивная площадка с тематическими зонами – кузня, лучный тир и суличный тир для метания лёгкого копья. Пройдут мастер-классы по женскому рукоделию, разведению огня с помощью кресала. Помимо этого, состоится фестиваль национальных культур, на котором познакомят с разнообразием блюд регионов страны. В концерте примут участие ансамбль «Колокола России», национальный русский балет «Возрождение», ансамбль «Праскева», хор русской песни и другие творческие коллективы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центральном парке Богородского городского округа можно будет посетить мастер-класс по выпеканию блинов от шеф-повара Кирилла Дорофеева. Также гостей ждут выставка национальных костюмов в миниатюре и угощение блюдами кухонь народов России.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Центральный парк городского округа Пушкино подготовил выставки этнических костюмов и национальных сладостей. Пройдут мастер-классы по изготовлению татарской тюбетейки и русского платка. Будет организовано шествие в национальных костюмах «Хоровод дружбы».

Парк «Победа» Талдомского городского округа приглашает на праздник народных игр и мастер-класс по приготовлению рассольника. Можно будет также присоединиться к в викторине на знание особенностей национальных культур, к костюмированному шествию.

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#парки
#день народного единства
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#программа
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#московская область
#минкульттуризма мо
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Более 400 работ представлено на выставке-конкурсе «Жуковское притяжение»
30 октября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Московская областная выставка-конкурс «Жуковское притяжение» начала работу в Жуковском Дворце культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. В этом году выставка посвящена году семьи. Её тема – «Семейные традиции». На конкурс представлено 414 работ юных художников из 68 образовательных учреждений и 57 населенных пунктов Подмосковья. Работы оценивает профессиональное жюри в 12 номинациях», – говорится в сообщении.
Гостей вернисажа приветствовали директор Жуковской детской школы искусств №1, заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева и директор галереи «5-й Дом» Нина Верникова.
«С каждым годом всё больше юных художников Подмосковья участвуют в выставке, расширяется география конкурса, увеличивается количество номинаций. Тема выставки «Семейные традиции» даёт возможность детям прикоснуться к важным аспектам их жизни – семейным ценностям, своим корням», – сказала Меденцева.
Выставка продлится до 10 ноября. Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии закрытия.

Адрес Дворца культуры: Жуковский: ул. Фрунзе, д. 28.

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#искусство
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#жуковский
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#конкурс
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#подмосковье
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Подмосковные музеи подготовили специальные программы к «Ночи искусств»
30 октября 2024, 10:10

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственные музеи Московской области 3 и 4 ноября присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. В этом году акция посвящена Дню народного единства и пройдёт под девизом «Россия объединяет».
Подмосковные музеи подготовили выставки, экскурсии, концерты, мастер-классы и другие мероприятия.

Посетителей Серпуховского историко-художественного музея ждёт насыщенная программа с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, викториной по истории Серпухова и творческими занятиями. Авторская экскурсия «Тайны старого особняка» познакомит с историей основного здания музея – особняка купцов Мараевых. Кульминацией дня станет иммерсивный вечер «Утром деньги – вечером стулья», объединивший разные виды искусств.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» отметит праздник день спектаклем «А. Чехов. Рассказики» в постановке театра ФЭСТ из Мытищ.

В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину до позднего вечера бесплатно будут доступны выставочные проекты музея «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь» и «Елена Образцова. Жить – значит петь». Состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора, а также тематическая экскурсия «Вся Италия в одном кабинете», семейная квест-игра, детская игровая программа «Сказки учёного кота». Завершат вечер одноактные балеты «Шопениана» и «Анна Каренина» Московского областного государственного академического театра «Русский балет».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» ждёт гостей в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское». Днем там пройдёт экскурсия «Реликвии потомков Пушкина в Лопасне». На ней можно будет увидеть мемориальные предметы, поступившие от семей потомков поэта и их окружения из России, Бельгии, Германии и Франции. Для детей подготовлена программа «Сказки о царе Салтане…» Посетители смогут принять участие в творческой встрече с кинорежиссёром Андреем Железняковым и послушать классическую музыку на концерте.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает на обзорные экскурсии по усадьбе Вязёмы и на новую программу – квест-экскурсию «Сокровища Вязём». Участники пройдут по маршруту с виртуальным Пушкиным, погружаясь в историю усадьбы Вяземы, ответят на вопросы, накопят баллы и получат призы. Также посетителей ждет концерт классической музыки «Венский букет». 4 ноября там пройдут литературный вечер «Неспешные чтения в русской усадьбе» и концерт «Метаморфозы фортепиано».

Звенигородский государственный музей-заповедник пригласил в Звенигородский манеж на творческую программу «Зажги свою звезду над Звенигородом!». Все желающие смогут разместить свою звезду на изображении ночной улицы города. Гостей также ждёт литературно-музыкальная экскурсия по выставке «Преображённая природа. Пейзаж XIX-ХХ веков из собрания Русского музея».

В усадьбе Боблово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока состоится концерт фортепианной музыки. В Шахматове организуют мастер-класс «Сувенир из Шахматова».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробную информацию о праздничных программах можно найти на сайтах и в социальных сетях музеев.

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#день народного единства
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#ночь искусств
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#акция
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