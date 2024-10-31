Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Культурно-досуговом центре «Родина» в Кашире прошёл ежегодный Окружной фестиваль творчества пожилых людей «Молодеем душой». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На сцене выступили более 70 красивых и талантливых людей, которые подарили себе и зрителям радость и много положительных эмоций. Программа включала 36 вокальных, танцевальных, поэтических и театральных номеров», – отметили в администрации.Там добавили, что фестиваль уже более 15 лет является площадкой для творческого общения активных пожилых жителей городского округа Кашира.
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