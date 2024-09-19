В Клину появится граффити с изображением Гагарина

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
У здания торгового центра на улице Гагарина в Клину началась работа над граффити, посвященного первому человеку в космосе. Изображение займёт всю стену площадью 12 кв. м., сообщил в пресс-службе администрации городского округа.
«Юрия Гагарина выбрал владелец здания. Я показала ему несколько эскизов, и мы решили остановиться на этом варианте. Краски я использую фасадные для картин. Им не страшны ни дождь, ни снег. К тому же здесь не солнечная сторона, поэтому изображение будет долго жить», – рассказала художница.Создание картины привлекает внимание. Люди останавливаются полюбоваться работой и сфотографировать её.
«Я живу рядом, ежедневно прохожу мимо и вижу, как постепенно эскиз превращается в полноценную картину! Хочется побольше таких творческих, необычных решений в нашем городе», – поделился житель Клина Артём.
«Это прекрасная память о великом человеке! Пусть дети смотрят и больше интересуются историей страны», – отметила клинчанка Нина Ивановна.Скоро граффити будет завершено, а на другой стороне здания появится изображение актёра Сергея Бодрова из популярного фильма «Брат».
Читайте также:
В Мытищах назвали победителей Первого Международного фестиваля театров кукол
Танцоры на колясках из Клина стали призёрами международного фестиваля
21 сентября в Клину состоится осенний фестиваль «Золотой кабачок»
Лора Луганская