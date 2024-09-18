Танцоры на колясках из Клина стали призёрами международного фестиваля

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Коллектив танцоров на колясках «Солнце» пансионата «Клинский» стал серебряным призёром основного конкурса XII Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жюри рассмотрело 411 заявок от 232 инклюзивных танцевальных коллективов из 53 регионов России, а также из Узбекистана и Казахстана.
Коллектив был организован в стенах пансионата в 2020 году. Идейным вдохновителем стала специалист учреждения Наталья Карпова. Она совместила профессиональные навыки реабилитолога с увлечением танцами.
Сейчас в ансамбле – 10 проживающих в пансионате, восемь из них – колясочники. Коллектив демонстрирует семь номеров разных жанров. Подготовить их помогли сотрудники учреждения. Они также шьют костюмы и составляют пары на выступлениях.
В новом сезоне клинская команда примет участие в нескольких конкурсах, в том числе в «Талантах без границ».
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«Наш коллектив каждый год участвует в фестивале. Танцоры активно готовятся к нему и всегда получают высокую оценку судей. Это не просто увлечение танцами, это своего рода реабилитация. Занятия раскрыли в каждом участнике потенциал, подарили частичку веры в себя и свои силы», – сказала директор пансионата «Клинский» Татьяна Молчанова.
Коллектив был организован в стенах пансионата в 2020 году. Идейным вдохновителем стала специалист учреждения Наталья Карпова. Она совместила профессиональные навыки реабилитолога с увлечением танцами.
Сейчас в ансамбле – 10 проживающих в пансионате, восемь из них – колясочники. Коллектив демонстрирует семь номеров разных жанров. Подготовить их помогли сотрудники учреждения. Они также шьют костюмы и составляют пары на выступлениях.
В новом сезоне клинская команда примет участие в нескольких конкурсах, в том числе в «Талантах без границ».
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Лора Луганская