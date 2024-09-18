В Мытищах назвали победителей Первого Международного фестиваля театров кукол

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В Мытищах объявили победителей Первого Международного фестиваля премии театров кукол «Имени Железкина». В нём участвовали 13 коллективов – пять зарубежных и восемь российских, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наши спектакли – для чувств, для эмоций. Благодаря ним мы можем понять что-то очень важное. Все участники фестиваля – талантливые артисты, и они уже победители. Нам было сложно выбрать лучших из лучших», – сказал председатель жюри Борис Голдовский.Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, приветствуя участников, отметила, что фестиваль в этом году впервые вышел на международную арену.
«Порой мы забываем, что в повседневной жизни нужно уметь видеть прекрасное. Поэтому выигравшими главный приз можно считать наших жителей, которые смогли посетить спектакли», – подчеркнула Купецкая.«Лучшим спектаклем театра кукол для детей» названа постановка «Самый лучший папа» Пензенского областного театра «Кукольный дом». «Лучшим спектаклем театра кукол для взрослых» признали постановку «Авиатор» Татарского Государственного театры кукол «Экият» из Казани. «Лучшим спектаклем зарубежного театра кукол» стала «Земля предков», Мангистауского областного театра кукол из казахстанского Актау.
Победители заслужили не только звание лучших, но и денежный приз в 700 тыс. рублей.
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