Вокалистки из Каширы завоевали награды Всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Четыре юные участницы вокального коллектива «Элегия» дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира стали лауреатами V Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Чудесница зима», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По итогам конкурса дипломы лауреатов I степени в номинации «Эстрадный вокал» получили Арина Никифорова, Елизавета Трунова и Татьяна Ветрова. Кроме того, Елизавета Трунова и София Осипова стали лауреатами II степени. И благодарность от оргкомитета фестиваля получила руководительница вокального коллектива «Элегия» Анна Дорофеева», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Отмечается, что участники фестиваля «Чудесница зима» демонстрировали свои умения и таланты в разных видах искусств: вокале, танцах, актёрском мастерстве и пр. Фестиваль состоялся 8 декабря в городском округе Коломна.
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