В Красноармейске открылась выставка пушкинских художников

Фото: Екатерина Мелкозёрова
«Подолгу рассматриваю пейзажи города»: картины современных художников Пушкино впервые выставили в Красноармейске. Об этом сообщил корреспондент.
Выставка заработал в городской Картинной галерее Красноармейска.
Стоит отметить, что все желающие могут посетить выставку до 10 марта 2024 года.
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«Экспозиция объединена общей зимней тематикой. Много узнаваемых пейзажей Пушкино и его окрестностей. На выставке представлены работы почти 20 художников. <…>Мы первый раз таким большим составом приехали в Красноармейске. Наши художники представили свои работы на тему зимы. Спасибо за приглашение директору Картинной галереи Аркадию Зражевскому. Мы рады возможности познакомить жителей Красноармейска с творчеством наших художников», — поделилась секретарь Пушкинского отделения Союза художников Подмосковья Ольга Ковальчук.
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