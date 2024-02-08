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В Красноармейске открылась выставка пушкинских художников

08 февраля 2024, 16:36
Фото: Екатерина Мелкозёрова

Фото: Екатерина Мелкозёрова

«Подолгу рассматриваю пейзажи города»: картины современных художников Пушкино впервые выставили в Красноармейске. Об этом сообщил корреспондент.
Выставка заработал в городской Картинной галерее Красноармейска.

«Экспозиция объединена общей зимней тематикой. Много узнаваемых пейзажей Пушкино и его окрестностей. На выставке представлены работы почти 20 художников. <…>Мы первый раз таким большим составом приехали в Красноармейске. Наши художники представили свои работы на тему зимы. Спасибо за приглашение директору Картинной галереи Аркадию Зражевскому. Мы рады возможности познакомить жителей Красноармейска с творчеством наших художников», — поделилась секретарь Пушкинского отделения Союза художников Подмосковья Ольга Ковальчук.


Стоит отметить, что все желающие могут посетить выставку до 10 марта 2024 года.

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#подмосковье
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#художники
#пушкино
#красноармейск
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В подмосковный музей передали фрагменты ракет-носителей «Протон-М» и «Союз-2.1.а»
08 февраля 2024, 17:03

Фото: Ксения Казакова

В День науки музею Реутова подарили фрагменты ракет-носителей «Протон-М» и «Союз-2.1.а». Об этом сообщил корреспондент.
Уникальные экспонаты были получены музеем в День науки от специалистов градообразующего предприятия «НПО машиностроения» и Московского областного отделения Союза машинистов России.

«Протон-М» – модификация ракеты-носителя тяжелого класса УР-500, разработанной под руководством выдающегося ученого и конструктора, основателя «НПО машиностроения» и Генерального конструктора Владимира Челомея. Пуск ракеты-носителя «Протон-М» состоялся в 2019 году. Ракета вывела на орбиту научную станцию «Спектр-РГ», — поделились в пресс-службе «НПО машиностроения».

Второй фрагмент ракеты «Союз-2.1а», которая доставила на орбиту первый спутник дистанционного зондирования Земли.

«Это – фрагмент обтекателя на ракете «Союз-2.1а», которая 27 мая 2023 года вывела на Орбиту радиолокационный спутник, который был спроектирован и изготовлен на нашем предприятии и запущен с космодрома «Восточный». Это большое знаменательное событие для всей нашей страны. Потому что каждый спутник с радиолокатором в космосе – это наша безопасность, наши успехи в экономике, борьбе с пожарами и многое другое», — подчеркнул ведущий специалист военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» Алексей Найдёнов.

Стоит отметить, что подлинность экспонатов подтверждают специальные сертификаты.

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#реутов
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В Подмосковье продолжается прием заявок на конкурс матрешек
08 февраля 2024, 14:40

Фото: Татьяна Ведрова

Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Самая красивая матрёшка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на лучшую матрешку продлиться до декабря текущего года. Все желающие еще могут стать участниками «соревнований».

Фото: Ирина Соловьева

«Целю данного мероприятия является популяризация традиционной русской игрушки, выявление лучших ее образцов, а также продвижение смыслов, которые несет матрешка: семейных ценностей, культурных традиций, эстетических стандартов. <…> Матрешка, как традиционная русская игрушка, появилась в Сергиевом Посаде более ста лет назад. Ее появление связывают с именем мецената Саввы Морозова», — рассказали в министерстве.
Фото: Татьяна Алехина

Стоит отметить, что принять участие в конкурсе можно на официальном сайте «История матрешки». Для этого необходимо загрузить фотографии своих матрешек в разделе «Конкурс».

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#мероприятия
#подмосковье
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Грузинские корни протеже Пикассо: выставка работ Церетели
Музей-заповедник «Дмитровский кремль» приглашает на выставку «Радость жизни»
08 февраля 2024, 13:00

Фото: Радио 1

Зураб Церетели широко известен как создатель сверкающих мозаик и эмалей, грандиозных композиций из литого и чеканного металла, а также как художник-живописец и активный общественный деятель.
Его портреты, несмотря на некую преувеличенность и гротеск, имеют портретное сходство с нарисованным человеком. Зураб Константинович пишет не только своих родственников, но и людей на улице, которые привлекают его внимание.

Фото: Радио 1

Церетелли был знаком лично с Пабло Пикассо. Знаменитый художник про Зураба говорил: «У него замечательное начало. Он прекрасно чувствует цвет, обобщает форму. Я вижу в нем будущего великого живописца».

Фото: Радио 1

Церетели вырос в грузинской семье, поэтому его работы обладают ярким характером. Любимые цветы художника — подсолнухи, и это не случайность, ведь Зураб из солнечной страны, а подсолнух — это символ солнца, жизни и света.

Фото: Радио 1

Зураб Церетели часто очеловечивал неживые предметы в своих работах, если присмотреться к работе «Кресло по имени Креслице» (слева на иллюстрации), можно увидеть черты лица.

Фото: Радио 1

На выставке также можно будет увидеть скульптурное произведение «Мушкетеры», которое установлено во Франции около собора Сен-Пьер в Кондоме и посвящено героям знаменитого романа. Экспозиция будет работать до 3 марта в музее-заповеднике «Дмитровский кремль».
#художник
#дмитров
#искусство
#выставка
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На сцене Московского губернского театра состоится открытие балетного конкурса
08 февраля 2024, 12:46

Фото: iStock/abezikus

Открытие международного молодёжного балетного конкурса «Гран-при Надежд» состоится в Московском губернском театре 20 февраля, в честь праздника будет показан спектакль «Дон Кихот» в постановке «Русского балета», сообщает пресс-служба Минкультуры и труизма Подмосковья.
«Наш конкурс — это шанс для тех, кто только вступает в большую балетную жизнь, заявить о своем таланте и мастерстве, быть оцененными корифеями балетной сцены, способствовать своему карьерному росту», — заявил глава конкурсного жюри, художественный руководитель конкурса, народный артист СССР Вячеслав Гордеев.
На участие в конкурсе было подано более 200 заявок из 17 стран, отбор прошли 110 артистов. Конкурс будет проводиться в трёх номинациях: «Артисты балета», «Народно-сценический танец» и «Хореографы». Выступления будут проходить на сцене Московского губернского театра и Российского академического молодёжного театра с 20 по 27 февраля.

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#культура
#балет
#конкурс
#московский губернский театр
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Власти Эстонии запретили мартовский концерт Клавы Коки из-за Украины
В Таллине запретили концерт певицы Клавы Коки, запланированный на 29 марта
08 февраля 2024, 04:35

Фото: iStock/carloscastilla

Запланированный на 29 марта концерт певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) в Таллине (Эстония) был запрещен. Причиной этого стало то, что артистка не выразила однозначного осуждения действий российских властей на Украине. Об этом сообщил советник по коммуникациям министерства культуры Ханнус Лууре.
«Проведение концерта Клавы Коки в Эстонии остается неприемлемым, поскольку она не выразила однозначного осуждения [действий РФ] на Украине и недавно выступала на [новых российских] территориях», — приводятся слова советника в издании Postimees.
Согласно информации, полученной из местного МВД, артистов, поддерживающих СВО, не допускают в страну.

Ведомство сохраняет за собой право принимать такие решения, даже если у музыкантов имеются визы и другие необходимые документы для въезда. По данным издания, Клава Кока лишена возможности въезда в Эстонию до 2027 года.

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#концерт
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#визы
#доходы
#право
#сво
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Театр «Чеховская студия» показал спектакль-сказку ребятам из семейного центра в Домодедове
07 февраля 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Спектакль по мотивам произведений Г.Х. Андерсена «В одном сказочном королевстве» привезли в семейный центр «Домодедовский» актёры театра «Чеховская студия» музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Спектакль был интерактивным: маленькие зрители принимали участие в происходящем на сцене и давали советы персонажам», — отмечается в сообщении.
Мероприятие было организовано в рамках акции «Добрый друг»: ежегодно театр выезжает в семейные центры и дома социального обслуживания и дарит людям встречу с искусством. Художественный руководитель театра Рустем Фесак рассказал, что в планах показ спектакля для взрослых: людям, живущим в одном из домов социального обслуживания, представят инсценировки чеховских рассказов.

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#театр
#спектакль
#домодедово
#дети
#культура
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В Подмосковье состоится областной фестиваль-конкурс патриотической песни
07 февраля 2024, 13:19

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Балашихе пройдет Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс состоится 18 февраля патриотической песни «Звезда Отечества» в городском округе Балашиха.

«Целью фестиваля-конкурса является воспитание у граждан уважения к защитникам Отечества, государственной символике, любви к Родине. На нынешний фестиваль подано 85 заявок из 22 городских округов. Возраст участников — от 10 до 60 лет. Это солисты, ансамбли, хоровые коллективы разных жанров», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что оценивать конкурсантов будут солист ансамбля песни и пляски ВДВ России Максим Пейчев, почетный член Союза деятелей музыки кино и телевидения Елена Лаврова и заслуженная артистка Республики Ингушетия Ольга Фролова.

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#конкурс
#фестиваль
#балашиха
#патриотизм
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В библиотеке Фрязина проведут встречу, посвящённую творчеству Андрея Битова
07 февраля 2024, 12:51

Встречу любителей чтения на тему «Современная проза: Андрей Битов» организует литературный клуб «Общение» в центральной библиотеке Фрязина, мероприятие назначено на пятницу, 9 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Андрей Битов считается одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Его романы «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов» и прочие стали событиями литературной жизни России», — отмечается в сообщении.
Встреча любителей чтения начнётся в шесть часов вечера. Адрес библиотеки: Московская область, город Фрязино, Вокзальная улица, дом №19. Вход свободный.

Информацию о мероприятии можно уточнить по телефону: 8 (496) 564-02-11.

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#фрязино
#культура
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В Подмосковье пройдут сказочные фестивали на выходных
07 февраля 2024, 12:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Зимние сказочные фестивали пройдут в парках Подмосковья в ближайшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
10 и 11 февраля фестивали будут посвящены легендам и сказкам.

«10 февраля в Дубне пройдет фестиваль креативных санок «Салазки из сказки». А 11 февраля состоятся этнокультурный праздник «Велесов день» в экопарке «Авангард» в Электростали и фестиваль «Русская сказка» в Центральном городском парке культуры и отдыха Пушкино», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках фестивалей детей и взрослых ждут фотосессии, лекции о славянских обычаях, богах и ритуалах, мастер-классы «Козули» и «Мотанка», эстафеты, квесты, ярмарки, активности по тематических зонам сказок, а также будут работать фудкорты , где все желающие смогут попробовать чай из настоящего самовара.

Полное расписание и место проведения можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма московской области.

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