В Подмосковье продолжается прием заявок на конкурс матрешек

Фото: Татьяна Ведрова
Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Самая красивая матрёшка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на лучшую матрешку продлиться до декабря текущего года. Все желающие еще могут стать участниками «соревнований».
Стоит отметить, что принять участие в конкурсе можно на официальном сайте «История матрешки». Для этого необходимо загрузить фотографии своих матрешек в разделе «Конкурс».
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Фото: Ирина Соловьева
«Целю данного мероприятия является популяризация традиционной русской игрушки, выявление лучших ее образцов, а также продвижение смыслов, которые несет матрешка: семейных ценностей, культурных традиций, эстетических стандартов. <…> Матрешка, как традиционная русская игрушка, появилась в Сергиевом Посаде более ста лет назад. Ее появление связывают с именем мецената Саввы Морозова», — рассказали в министерстве.
Фото: Татьяна Алехина
Стоит отметить, что принять участие в конкурсе можно на официальном сайте «История матрешки». Для этого необходимо загрузить фотографии своих матрешек в разделе «Конкурс».
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Мира Полтева