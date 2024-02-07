В библиотеке Фрязина проведут встречу, посвящённую творчеству Андрея Битова

Встречу любителей чтения на тему «Современная проза: Андрей Битов» организует литературный клуб «Общение» в центральной библиотеке Фрязина, мероприятие назначено на пятницу, 9 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Андрей Битов считается одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Его романы «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов» и прочие стали событиями литературной жизни России», — отмечается в сообщении.Встреча любителей чтения начнётся в шесть часов вечера. Адрес библиотеки: Московская область, город Фрязино, Вокзальная улица, дом №19. Вход свободный.
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