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В библиотеке Фрязина проведут встречу, посвящённую творчеству Андрея Битова

07 февраля 2024, 12:51

Встречу любителей чтения на тему «Современная проза: Андрей Битов» организует литературный клуб «Общение» в центральной библиотеке Фрязина, мероприятие назначено на пятницу, 9 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Андрей Битов считается одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Его романы «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов» и прочие стали событиями литературной жизни России», — отмечается в сообщении.
Встреча любителей чтения начнётся в шесть часов вечера. Адрес библиотеки: Московская область, город Фрязино, Вокзальная улица, дом №19. Вход свободный.


Информацию о мероприятии можно уточнить по телефону: 8 (496) 564-02-11.

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#культура
#библиотека
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В Подмосковье состоится областной фестиваль-конкурс патриотической песни
07 февраля 2024, 13:19

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Балашихе пройдет Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс состоится 18 февраля патриотической песни «Звезда Отечества» в городском округе Балашиха.

«Целью фестиваля-конкурса является воспитание у граждан уважения к защитникам Отечества, государственной символике, любви к Родине. На нынешний фестиваль подано 85 заявок из 22 городских округов. Возраст участников — от 10 до 60 лет. Это солисты, ансамбли, хоровые коллективы разных жанров», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что оценивать конкурсантов будут солист ансамбля песни и пляски ВДВ России Максим Пейчев, почетный член Союза деятелей музыки кино и телевидения Елена Лаврова и заслуженная артистка Республики Ингушетия Ольга Фролова.

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#балашиха
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В Подмосковье пройдут сказочные фестивали на выходных
07 февраля 2024, 12:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Зимние сказочные фестивали пройдут в парках Подмосковья в ближайшие выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
10 и 11 февраля фестивали будут посвящены легендам и сказкам.

«10 февраля в Дубне пройдет фестиваль креативных санок «Салазки из сказки». А 11 февраля состоятся этнокультурный праздник «Велесов день» в экопарке «Авангард» в Электростали и фестиваль «Русская сказка» в Центральном городском парке культуры и отдыха Пушкино», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках фестивалей детей и взрослых ждут фотосессии, лекции о славянских обычаях, богах и ритуалах, мастер-классы «Козули» и «Мотанка», эстафеты, квесты, ярмарки, активности по тематических зонам сказок, а также будут работать фудкорты , где все желающие смогут попробовать чай из настоящего самовара.

Полное расписание и место проведения можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма московской области.

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Школьник из Каширы получил Гран-при творческого конкурса «Морозные узоры»
07 февраля 2024, 12:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Каширский школьник Артём Рыжов завоевал Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Морозные узоры» в номинации «Музыкально-инструментальное искусство», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Дипломом «Гран-при» награжден участник кружка игры на ударных инструментах «Drum Grove» каширского Центра детского творчества «Светлячок» городского округа Кашира Артём Рыжов», — говорится в сообщении.
Конкурс «Морозные узоры» проводился в рамках фестивального движения «Созвездие детских талантов», его организует одноименный благотворительный фонд. Миссия фонда состоят в поисках и поддержке одарённых детей, предоставление им возможность творчески реализоваться.

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#фестиваль
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#кашира
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Для школьников из Каширы устроили экскурсию в Белопесоцкий монастырь
07 февраля 2024, 11:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Свято-Троицкий Белопесоцкий женский монастырь посетили с экскурсией ученики 5,6 и 7 классов школы в посёлке Богатищево городского округа Кашира, изучающие предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Экскурсию для ребят провела монахиня. Она рассказала, что монастырь появился в конце XV века. Он был построен как форпост от набегов кочевников с востока. Основатель монастыря — преподобный Владимир Белопесоцкий», — говорится в сообщении.
Школьникам показали четыре монастырских храма, разрешили подняться на стену и заглянуть в бойницы. Ребята также получили возможность поклониться главным святыням монастыря: иконам Богородицы «Утоли мои печали» и «Скоропослушница», а также мощам святого Владимира.

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#кашира
#монастыри
#религия
#культура
#школьники
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Юная танцовщица из Каширы победила на международном конкурсе
07 февраля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Жительница Каширы Лидия Серикова стала лауреатом Международного конкурса-фестиваля «Щелкунчик. Большой финал» в номинации «Хореография», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Лидия Серикова награждена дипломом лауреата I-й степени и сертификатом резидента Общенационального всероссийского реестра творчества и образования в номинации «Хореография» (спортивные бальные танцы)», — отмечается в сообщении.
Лидия занимается в студии спортивно-бальных танцев «Dance Fox» каширского Центра детского творчества «Светлячок». Руководитель студии Антон Макаровский также получил награду — благодарственное письмо от организаторов конкурса.

Конкурс-фестиваль «Щелкунчик. Большой финал» проводился в дистанционном формате с 16 декабря 2023 прошлого года по 25 января 2024 года.

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#культура
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#кашира
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В Петербурге стартовало голосование премии «Город в лицах» – 2024
06 февраля 2024, 19:27

Фото: istockphoto.com/javarman3

В Санкт-Петербурге началось онлайн-голосование за победителей премии «Город в лицах» – 2024.
Отмечается, что премия — издания «Петербургский дневник». В этом году в премии 11 номинаций, среди которых «Воспитатель детского сада», «Детский тренер», «Универсальный специалист МФЦ», «Социальный куратор» и т. д.

«Для нас «Город в лицах» – это прекрасная дополнительная возможность поблагодарить петербуржцев за их труд и представить городу настоящих героев. За два предыдущих года проведения премии «Город в лицах» в народном голосовании приняли участие более 100 тыс. петербуржцев, которые выбирали лучших из лучших», – прокомментировал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Голосование завершится 29 февраля, а сама церемония вручения наград премии пройдёт уже в марте.

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#голосование
#церемония
#санкт-петербург
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В Подмосковье прошел всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной музыки
06 февраля 2024, 15:13

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Во Фрязине состоялся VI Всероссийский открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Золотая лира». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Во всероссийском конкурсе приняли участие представители Москвы, Московской области и Санкт- Петербурга.

«Фестиваль-конкурс проводится с 2013 года с периодичностью один раз в два года. За это время в нем приняли участие более 150 молодых органистов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Петрозаводска. Уникальность проекта состоит в том, что учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, выступают на одной сцене и состязаются с уже опытными молодыми органистами, выбравшими органное исполнительское искусство своей профессией», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что юных конкурсантов оценивали лауреат международных конкурсов Нина Шубина, руководитель органного класса музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Юрий Семенов и испанский органист Даниэль Сальвадор.

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#подмосковье
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#музыкальная школа
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Две новые выставки откроются 8 февраля в Подмосковье
06 февраля 2024, 14:51

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье откроются две новые выставки в День рождения Дмитрия Менделеева. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставки 8 февраля начнут работать в Клину в усадьбе Боблово государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

«Выставка «Мир керосиновых ламп» посвящена редким и типовым керосиновым лампам. Менделеев приспосабливал и переделывал их, чтобы добиться лучшего горения тяжелых осветительных масел. <…> Выставка завершится 1 марта 2024 года. В рамках экспозиции «Минералы. Формула гармонии» гости смогут ознакомиться с минералогической коллекцией, с образцами месторождений России и Казахстана.<…> Менделеев способствовал развитию горной промышленности России и в 1890 году стал Почетным членом Минералогического общества. Выставка завершится 31 декабря 2024 года», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что ​выставки приурочены к 190-летию со Дня рождения русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева.

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В Ногинске проводится выставка художницы Елены Белоус и её учеников
06 февраля 2024, 12:15

Фото: Ксения Пашуто

Художественная выставка «Цвет настроения…» открыта в центре культуры им. Г.В. Калиниченко в Ногинске. В экспозицию вошли картины художницы и преподавателя Центра искусств «МирАрта» Елены Белоус и её 18 учеников, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«На выставке представлены работы, которые я написала за год, они создавались в разные периоды. Есть здесь и масло, и графика», — рассказала Елена Белоус.
Ученикам Елены, чьи картины также представлены на выставке, от шести до 13 лет.

«Мы с детьми изучаем разные материалы, техники, применяем различные подходы. (…) Среди ребят есть призёры международных и всероссийских конкурсов. Все дети очень интересно рисуют», — отметила художница.

Выставка будет работать до 29 февраля. Вход свободный. Возрастные ограничения — 6 .

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#выставка
#художники
#картины
#культура
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