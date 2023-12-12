В Московской области пройдет музыкальную программу «Любо, братцы, любо!»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Черноголовке Московская областная филармония представит программу по роману Василия Шукшина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премьера программы состоится 17 декабря в Доме ученых Научного центра РАН в Черноголовке.
Мероприятие посвящено памяти известного кинорежиссера, актера, сценариста Василия Шукшина. зрителей не только познакомят с с историей его жизни, но и покажут размышления о любви к ближнему, к родной земле и традициям, о поиске смысла жизни и живой веры. Также программа будет наполнена юмором, лирическими моментами и русскими народными и казачьими песнями.
Кроме этого, для зрителей также выступят Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии и дирижер Надежда Терёхина.
Начало спектакля в 18:00. Билеты модно приобрести в кассах Дома ученых НЦ РАН.
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Мероприятие посвящено памяти известного кинорежиссера, актера, сценариста Василия Шукшина. зрителей не только познакомят с с историей его жизни, но и покажут размышления о любви к ближнему, к родной земле и традициям, о поиске смысла жизни и живой веры. Также программа будет наполнена юмором, лирическими моментами и русскими народными и казачьими песнями.
Начало спектакля в 18:00. Билеты модно приобрести в кассах Дома ученых НЦ РАН.
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Мира Полтева