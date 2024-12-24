В подмосковном Зарайске продолжается фестиваль «Перезагрузка. 2.0»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» стартовал 18 ноября и уже привлёк около 8,5 тысяч посетителей, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит одновременно на нескольких городских площадках. В здании бывшего «Ашана» открылось новое арт-пространство «ЦЕХЪ», где проводятся инсталляции, мастер-классы и обучающие программы. Здесь также представлены картины современных художников из коллекции ASKERI GALLERY.
Дом Мачтета — ещё одна площадка фестиваля, где также представлены картины, проводятся мастер-классы и лекции.
В рамках выставки представлено более 250 работ от 50 художников, среди которых как известные мастера с мировым именем, так и молодые таланты.
Гостям предлагается разнообразная программа, сочетающая творчество и просвещение: мастер-классы от художников, лекции о культуре и искусстве, общественные дискуссии и многое другое. Продюсер российских и международных проектов Марина Глухова является куратором мероприятия.
Фестиваль «Перезагрузка. 2.0» будет проходить до 12 января. Подробные сведения можно найти на официальном сайте мероприятия. Возрастное ограничение — 0+.
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В рамках реализации плана развития культурного и туристического комплекса в Зарайске был проведён анализ потенциальных объектов недвижимости для создания туристической инфраструктуры на их основе.
Проект нацелен на продвижение и распространение культурных ценностей через создание уникальных туристических объектов на базе исторических зданий. Особенность портала заключается в предоставлении готовых инвестиционных проектов с полной информацией о каждом объекте.
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Дом Мачтета — ещё одна площадка фестиваля, где также представлены картины, проводятся мастер-классы и лекции.
В рамках выставки представлено более 250 работ от 50 художников, среди которых как известные мастера с мировым именем, так и молодые таланты.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Гостям предлагается разнообразная программа, сочетающая творчество и просвещение: мастер-классы от художников, лекции о культуре и искусстве, общественные дискуссии и многое другое. Продюсер российских и международных проектов Марина Глухова является куратором мероприятия.
Фестиваль «Перезагрузка. 2.0» будет проходить до 12 января. Подробные сведения можно найти на официальном сайте мероприятия. Возрастное ограничение — 0+.
Ещё одна причина посетить подмосковный Зарайск — это масштабная работа, направленная на привлечение туристов к историческим зданиям в центре города.
В рамках реализации плана развития культурного и туристического комплекса в Зарайске был проведён анализ потенциальных объектов недвижимости для создания туристической инфраструктуры на их основе.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Проект нацелен на продвижение и распространение культурных ценностей через создание уникальных туристических объектов на базе исторических зданий. Особенность портала заключается в предоставлении готовых инвестиционных проектов с полной информацией о каждом объекте.
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Дайана Хусинова