В Московской области состоится оперетта «Мистер Икс»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Мистер Икс» Имре Кальмана является одной из самых известных классических оперетт. Великосветская публика заинтригована появившейся новой цирковой звездой. Это таинственный артист, который никогда не снимает маски и выступает под псевдонимом Мистер Икс. <…> Головокружительные повороты судьбы, яркие вокальные партии, зажигательные танцевальные номера и счастливый финал наверняка не оставят зрителей равнодушными», - отметили в ведомстве.
Читайте также:
В Московской области пройдет музыкальная программа «Любо, братцы, любо!»
В Петербурге откроется выставка «Жизнь-Кино»
В Подмосковье состоится концерт «Здравствуй, гостья зима!»