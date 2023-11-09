На оснащение детских школ искусств в Подмосковье потратили более 173 млн рублей

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«17 ДШИ из 15 городских округов региона оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Объём финансирования превысил 173 млн рублей», – уточнила Каклюгина.По данным пресс-службы Министерства культуры и туризма региона, речь идёт о детских школах искусств городских округов Балашиха, Богородский, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Красногорск, Лобня, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Реутов, Солнечногорск, Химки и Шатура.
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