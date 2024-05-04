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В Москве отменили юбилейный концерт барда Сергея Никитина

04 мая 2024, 15:28
Фото: iStock/cookelma

Фото: iStock/cookelma

В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина. Информация об этом появилась в афише мероприятий Центра авторской песни.
«Концерт отменяется, приобретенные билеты могут быть возвращены», — говорится в объявлении.
Причины отмены не были указаны. Посвященное 80-летию барда выступление было запланировано на 13 июня.



В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины уехали в США после начала СВО, предположительно, чтобы помогать сбору средств на поддержку ВСУ.

Никитины на это ответили, что никогда не оказывали финансовую поддержку украинской армии и не имеют таких планов. Они назвали все обвинения против себя ложью и клеветой.

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В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
04 мая 2024, 14:37

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Священный огонь сошел в Иерусалиме в храме Святого Гроба.
Трансляция события шла на телеканалах НТВ, Первом канале и «Россия 1». Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о спуске огня, и начал раздавать его верующим, находящимся в храме.



Чудо схождения Святого огня происходит накануне Пасхи по юлианскому календарю, которую в 2024 году отмечают 5 мая. Огонь возникает в храме Святого Гроба в Иерусалиме, воздвигнутом на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.

В соответствии с традицией, Святой огонь как святыню доставляют в различные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно привозит его из храма Святого Гроба в Иерусалиме в Москву к Пасхе.

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Фильм из Павловского Посада стал победителем международного кинофестиваля
03 мая 2024, 20:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Фильм «Волшебный платок» телеканала «Радуга» из Павловского Посада стал победителем III Международного кинофестиваля МОСТЫ, который завершился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Картину представила на суд жюри руководитель Школьного театра «Веретено» Ольга Космынина. Сказка о павловопосадском платке заняла первое место в номинации «Лучший детский фильм».
«Лента соединяет известных персонажей русских сказок, но главным героем фильма стал павловопосадский платок. Как известно, Павловский Посад – родина одного из самых красивых народных промыслов России. И это не первая победа «Волшебного платка». Ранее художественный фильм стал победителем Всероссийского кинофестиваля «Белая птица» в Казани в номинации «Лучший детский фильм», – говорится в сообщении.
Также фильм-сказка участвовал во внеконкурсной программе Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова, который проходил 24-28 апреля в Павлово-Посадском городском округе.

Посмотреть фильм можно по ссылке.

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#павловский посад
#санкт-петербург
#подмосковье
#московская область
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В подмосковной усадьбе Пушкина пройдёт масштабный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
03 мая 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина С 7-9 июня состоится литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, масштабный праздник русского языка приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Проходившие ранее проекты «Арт-пикник» и «Проект: ПОЭТ» в этом году объединились в один большой литературный фестиваль, который состоится в усадьбе великого русского поэта Большие Вязёмы.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Пушкин – один из главных столпов отечественной литературы и культуры в целом. Его 225-й юбилей мы решили отметить большим праздником поэзии и русского языка, объединившим два наших региональных мероприятия под знаком великого поэта. Мы стремились заинтересовать как можно больше молодёжи, поэтому программа фестиваля сочетает выступления и мэтров российской культуры, и молодых, талантливых артистов, для которых фестивальная площадка – начало большого творческого пути», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Основная программа фестиваля включает художественные чтения известных российских актеров и поэтов, музыкальную, театральную и кинематографическую составляющие. А прочитать стихи в рамках «открытого микрофона» смогут все желающие.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Хедлайнерами фестиваля станут народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, актёры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырёв, Иван Кокорин, Ирина Гринёва, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, поэтессы Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, певица и чтец Мария Мирай, грузинская певица и автор песен Меги Гогитидзе, а также театр «Русская песня» Надежды Бабкиной и ансамбль композитора и скрипача Алексея Айги «4΄33΄΄». Вести мероприятие будет поэт и радиоведущий Дмитрий Ленский.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Специальными вечерними мероприятиями фестиваля станут показ на большом экране под открытым небом премьеры года – художественного фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна, и демонстрация мультимедийного светового шоу с проекцией на фасад главного усадебного дома.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Помимо этого, гостям предложат познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах и образовательных лекториях. Атмосферу праздника на площадке фестиваля создадут фантазийные персонажи уличного театра «Сосферас» и волшебный Шляпник – мастер иллюзий. На территории усадьбы предусмотрены фуд-корты и зоны отдыха.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Билеты на фестиваль можно купить на сайте.

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В Подмосковье завершились весенние серии игр «Театральный поединок»

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#культура
#искусство
#фестиваль
#поэзия
#литература
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье завершились весенние серии игр «Театральный поединок»
03 мая 2024, 14:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подведены итоги весенней серии игр V сезона Молодежного проекта «Театральный поединок». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С начала проекта в нем приняли участие 32 коллектива из 26 населенных пунктов Подмосковья.

«В 1/8 финала вышли 16 команд юношеских театральных коллективов из 15 населенных пунктов Подмосковья: Орехово-Зуева, Дмитрова, Ликино-Дулева, Королева, Ногинска, Долгопрудного, Шатуры, Видного, Серебряных Прудов, Мытищ, Балашихи, Ивантеевки, Ступина, Наро-Фоминска, Красногорска.
Эти коллективы примут дальнейшее участие в мастер-классах и осенней серии игр проекта», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что 30 ноября состоится финал пятого сезона на сцене Московского Губернского театра, который смогут посетить все участники этого сезона проекта.

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#подмосковье
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#люди
#театр
#московский губернский театр
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Свыше 100 тысяч человек посетили парки первого мая в рамках открытия теплого сезона
03 мая 2024, 10:46

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Свыше 100 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона» в парках. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В день открытия парков Московской области к летнему сезону для посетителей подготовили театрализованные программы с выступлениями чтецов, певцов, танцоров, а также художников и артистов балета.

«В рамках программы состоялись шоу мыльных пузырей и тематические мастер-классы. При этом гости приняли участие в танцевальном флешмобе с ростовыми куклами. Для любителей активного отдыха провели занятия по зумбе», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что желающие могли принять участие с подготовленных экскурсиях по парках и открыть для себя их с новых сторон.

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#парки
#подмосковье
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В Подмосковье стартует второй сезон фестиваля «Город танцует в парках»
03 мая 2024, 10:16

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина стартует в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Фестиваль будет проводится с 11 мая по 16 июня в 30 городских парках Московской области.

«Танцевальные команды из 55 городских округов представят свои выступления в парках. Завершится фестиваль 7 сентября в Раменском городском парке гала-концертом и церемонией награждения участников. В состав жюри будут хореограф, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, лидер направления locking в России Владимир Гудым и победитель 4 сезона телешоу «Танцы» на ТНТ Виталий Уливанов. Ведущими концертов станут актер кино и телевидения Михаил Башкатов и актриса Анжелика Каширина.», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что для гостей фестиваля также подготовили концертную программу при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы».

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#подмосковье
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Киностудия Bazelevs заявила о намерении сотрудничать с тюркскими партнёрами
02 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/Darwin Brandis

Генеральный продюсер Лала Рустамова заявила, что киностудия Bazelevs планирует сотрудничество с тюркскими партнёрами, в частности с Азербайджаном и Казахстаном.
Она пояснила, что такие намерения связаны в том числе и с тем, что все руководители и продюсеры компании обладают тюркскими корнями.

«ДНК нашей компании — это тюркские корни всех наших руководителей и продюсеров, поэтому для нас в первую очередь сейчас важно направление тюркского рынка. В «Ходже Насреддине» принимали участие и Турция, и Узбекистан, и сейчас ведем переговоры с Азербайджаном и Казахстаном, чтобы они присоединились», — отметила в беседе с NEWS.ru Рустамова.

Ранее режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза высказал мнение о том, что киносказка «Летучий корабль» стала успешной из-за ориентированности на детскую аудиторию.

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#компании
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#сотрудничество
#страны
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В Серпухове продлили работу выставки «Маковские. Константин и Владимир»
02 мая 2024, 15:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставку «Маковские. Константин и Владимир» продлили до 11 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В в рамках выставки представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и ГМИИ имени А. С. Пушкина.

«Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина и Владимира. Экспозиция разделена на две части, представляющие линии каждого из братьев. В центральном зале выставки воссоздан образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу». Еще одно название выставки — «Живописное прочтение» дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках выставки желающие также могут посетить лекции, мастер-классы и беседы для школьников.

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#выставки
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#серпуховский музей
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В Химках 1 мая открылась выставка «Величие: страна и люди»
02 мая 2024, 09:37

Фото: Валерия Ерофеева

87 художников Подмосковья представили на выставке в Химках свои работы, посвящённые России. Об этом сообщил корреспондент.
Выставка Союза художников Подмосковья открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок». ​Экспозиция поделена на тематические разделы и занимает десят залов музея.

«Выставка очень большая, называется «Величие: страна и люди». Она объединяет более 200 картин и 87 художников из Подмосковья. Экспозиция занимает 10 залов, то есть задействованы все залы нашего выставочного комплекса. В каждом зале раскрывается определенная тема. Есть разделы народа, культуры, искусства, достижений нашей страны, тематика Великой Отечественной войны. На протяжении всех залов посетитель будет погружён в тему величия нашей огромной страны», — поделилась хранитель фонда Лия Кусалиева.

Стоит отметить, что выставку все желающие могут посетить абсолютно бесплатно до 26 мая.

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