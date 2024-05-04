В Москве отменили юбилейный концерт барда Сергея Никитина

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В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина. Информация об этом появилась в афише мероприятий Центра авторской песни.
«Концерт отменяется, приобретенные билеты могут быть возвращены», — говорится в объявлении.Причины отмены не были указаны. Посвященное 80-летию барда выступление было запланировано на 13 июня.
В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины уехали в США после начала СВО, предположительно, чтобы помогать сбору средств на поддержку ВСУ.
Никитины на это ответили, что никогда не оказывали финансовую поддержку украинской армии и не имеют таких планов. Они назвали все обвинения против себя ложью и клеветой.
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