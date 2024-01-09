Милонов о солисте группы «Щенки» Тесли: «Этот музыкант — бездарное животное»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал перфоманс с носком солиста группы «Щенки» Максима Тесли, назвав исполнителя «бездарным животным».
«По-настоящему талантливому певцу не нужно раздеваться, чтобы проявить себя. Этот музыкант — бездарное животное, которые может прославиться только таким способом. Долгое время у нас были популярны такие люди, они и разложили наше общество, воспитали вот таких вот «артистов». К счастью, сейчас мы взялись за это и стараемся не допускать такого поведения и подобных перформансов», — отметил в беседе с NEWS.ru Милонов.
Парламентарий также напомнил о незаконности появления в обнажённом виде в общественных местах.
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