Для жителей Волоколамска выступил музыкант Радомир Байков

Фото: Наталья Котова
Концерт гитариста-виртуоза, артиста музыкального театра, бывшего руководителя ВИА «Лявоны Песняры» Радомира Байкова состоялся в Волоколамской городской библиотеке, он собрал более полусотни зрителей, сообщает корреспондент Наталья Котова.
«На концерте присутствовали и участники клуба «Активное долголетие», так и молодые жители города. Многие из гостей пришли на выступление с детьми», — отмечается в сообщении.Радомир Байков исполнил несколько инструментальных произведений. На концерте прозвучали также романсы и народные песни в аранжировке Байкова — некоторые музыкант исполнял в дуэте с волоколамской певицей Ольгой Ерёминой, некоторые Ольга Ерёмина спела соло. Особым подарком для присутствующих на концерте казаков Волоколамского хуторского казачьего общества стала казачья песня.
Читайте также:
Выставку якутского художника Николая Рязанского можно посетить в Подмосковье
В Шереметьево торжественно открылась выставка «Ветер в гриве»
В Коломне пройдет международный конкурс на получение гранта Арт-резиденции
Лев Каштанов