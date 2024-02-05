Для жителей Волоколамска выступил музыкант Радомир Байков

Более 100 тысяч человек стали зрителями 37 бесплатных подмосковных показов спектаклей на льду «Чемпионы» в постановке Ильи Авербуха и «Баки русской балалайки» от Татьяны Навки за сезон 2023-24 гг., сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.