В музее-заповеднике «Мелихово» пройдут новогодние программы для детей

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Вместе с героями сказок ребята поиграют в игры XIX века, изготовят новогодние игрушки, увидят сказку из «волшебного фонаря», встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой. А главным подарком станет новый спектакль Мелиховского театра по сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что полную программу, время и расписание все желающие смогут найти на официальном сайте музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово».
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