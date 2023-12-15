Подмосковная молодежь может посетить новогодние мероприятия по «Пушкинской карте»

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Музеи и театры Подмосковья представили предновогоднюю афишу событий по «Пушкинской карте». Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В рамках программы учащиеся смогут получить возможность посетить интересные постановки и выставка по пушкинской карте.
С 15 декабря студенты и школьник могут посетить большого новогоднего выставочного проекта «Щелкунчик. Большая история» в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», экспозицию «Моя родная провинция» в музее-заповеднике «Зарайский кремль» и музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину представит проект «Музыкальные сказки».
Кроме этого, с 20 декабря откроются выставка «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко-художественном музее и выставка выдающихся русских художников-пейзажистов под названием «Вокруг Левитана» в Звенигородском манеже.
Подробную информацию о всей событиях можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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С 15 декабря студенты и школьник могут посетить большого новогоднего выставочного проекта «Щелкунчик. Большая история» в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», экспозицию «Моя родная провинция» в музее-заповеднике «Зарайский кремль» и музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину представит проект «Музыкальные сказки».
Подробную информацию о всей событиях можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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Мира Полтева