Новогодняя выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз!» открылась в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» открылась новогодняя выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка заработала в южном флигеле музея-заповедника «Горки Ленинские».
В рамках представлены свыше 200 экспонатов, из них около 50 фигур обязательных участников Нового года — Деда Мороза и Снегурочки.
Гости и жители региона смогут познакомится с подробностями технологического процесса изготовления Дедов Морозов в 1950-1960-х годах, а также узнать в чем отличия московского Деда Мороза от ленинградского.
Помимо этого, посетителям расскажут об одной из владелиц Горок — Зинаиде Григорьевне Морозовой-Рейнбот. В рамках экспозиции представлены рождественские открытки, присланные ей от родственников. Здесь же можно будет увидеть новогодние ноты Хора «Ёлка», принадлежавшие матери Владимира Ильича, елочные игрушки из деревянной шкатулки, которую хранили в семье Ленина.
Стоит отметить, что данная выставка будет работать до 31 января 2024 года.
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В рамках представлены свыше 200 экспонатов, из них около 50 фигур обязательных участников Нового года — Деда Мороза и Снегурочки.
Помимо этого, посетителям расскажут об одной из владелиц Горок — Зинаиде Григорьевне Морозовой-Рейнбот. В рамках экспозиции представлены рождественские открытки, присланные ей от родственников. Здесь же можно будет увидеть новогодние ноты Хора «Ёлка», принадлежавшие матери Владимира Ильича, елочные игрушки из деревянной шкатулки, которую хранили в семье Ленина.
Стоит отметить, что данная выставка будет работать до 31 января 2024 года.
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Мира Полтева