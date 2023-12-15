Новогодняя выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз!» открылась в Подмосковье

В Литве отказались показывать новый фильм режиссёра Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» якобы из-за связи прокатчика с Россией. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление кинотеатров сообщает Литовская национальная телерадиокомпания (LRT).