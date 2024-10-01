Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Наро-Фоминске состоялась презентация книги о почётных гражданах округа

В Наро-Фоминске состоялась презентация книги о почётных гражданах округа

01 октября 2024, 14:30
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Презентацию книги «Почётные граждане земли Наро-Фоминской» провели в зале заседаний администрации округа, в издании собрана информацию более чем о 130 людях из прошлого и настоящего, сообщает пресс-служба муниципалитета.


«Более ста тридцати историй и биографий. Все они, от победоносного маршала Жукова до современных деятелей военной, культурной, промышленной и социальных сфер, стали теперь доступны широкой читательской аудитории», — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.
Он также отметил глубокий символизм того, что книга вышла перед 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, так как все люди, упомянутые на страницах издания, вносили и вносят свой вклад в российские победны свершения.

Читайте также:

Участниками акции «Чистый лес» в Наро-Фоминске стали около 150 человек

В Наро-Фоминске очистили более 10 километров реки от мусора

В Подмосковье выставили на торги подряд на ремонт школы в деревне Софьино
#наро-фоминск
#книга
#презентация
#роман шамнэ
В Москве стартуют два масштабных мероприятия в сфере моды
01 октября 2024, 14:55

Фото: iStock/martinkay78

BRICS+ Fashion Summit и Московская неделя моды откроются в столице в первую неделю октября. Участников ждут показы дизайнеров из разных стран, деловые сессии, лекции и выставка, об этом сообщили пресс-службы мероприятий.
BRICS Fashion Summit откроется 3 октября. В рамках саммита состоится 13 сессий деловой программы, в которых примут участие главы модных ассоциаций, ритейл-компаний, представители ведущих вузов, дизайнеры и журналисты. Кроме того, в рамках саммита с 3 по 5 октября будет работать международная выставка «Наследие».

А 4 октября будет открыта Московская неделя моды. Свои коллекции на ней представят более 120 дизайнеров из России, Бразилии, Индонезии, Китая и других стран. Кроме того, в «Манеже» в рамках недели моды прочитают лекции, касающиеся прошлого, настоящего и будущего модной индустрии. Полная программа мероприятия размещена по ссылке.

Читайте также:

В Наро-Фоминске состоялась презентация книги о почётных гражданах округа

Воробьёв и Мединский открыли Аллею правителей в усадьбе Татищева

В парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
#москва
#мода
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв и Мединский открыли Аллею правителей в усадьбе Татищева
01 октября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Аллея правителей, состоящая из 43 бюстов правителей России от князя Рюрика до президента Бориса Ельцина, установлена в подмосковной усадьбе Татищева, композицию открыли губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первоначально бюсты правителей работы скульптора Зураба Церетели были установлены в Петроверигском переулке в Москве, но по инициативе РВИО композицию перенесли в усадьбу, где в настоящее время ведутся реставрационные работы.

«Я хочу поблагодарить военно-историческое общество за активное участие в жизни всей страны и Подмосковья, в частности. Они инициаторы, идеологи этого проекта», — отметил Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что в усадьбе реализуется масштабный проект, в рамках которого будет не только восстановлена историческая достопримечательность, но появится новая точка притяжения для туристов и местных жителей.

«На территории 130 га будет создана инфраструктура для туристов — для посещения, занятий спортом, изучения истории, творчества и миссии Татищева. Уверен, что каждый год мы будем видеть прогресс – широкая дорога, большие прогулочные маршруты. Это будет комфортно и для детей, и для старшего поколения», — добавил глава региона.
Усадьба Татищева входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения, её реставрацией занимается РВИО. Завершение работ намечено на 2026 год.

«Благодаря консолидации усилий Российского военно-исторического общества, спонсоров, наших попечителей, мы идем семимильными шагами, восстанавливаем более чем 100 га этого уникального усадебного комплекса. Хотим, чтобы это место, имеющее большую историю, стало одним из самых интересных, популярных и современных в Подмосковье», — сказал Владимир Мединский.
Он добавил, что у установленной здесь Аллеи правителей появится интерактивная составляющая.

«Здесь будут QR-коды, рассказ о каждом правителе, кино, ссылки на историю. Всё это свяжем со школьным учебником истории», — пояснил Мединский.
Он также предложил привозить туда школьные экскурсии.

Читайте также:

Воробьёв: Участниками проекта «Активное долголетие» стали 355 тысяч человек

Воробьёв поздравил сотрудников Главного управления Росгвардии с восьмой годовщиной

Воробьёв: в Красногорске откроют два путепровода и тоннель к Путилковскому шоссе
#андрей воробьёв
#усадьба
#памятники
#московская область
#подмосковье
#реставрация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
20 подмосковных команд соберёт в Люберцах фестиваль фольклорных коллективов
30 сентября 2024, 18:35

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Люберцах 21 ноября проведут фестиваль русской народной культуры «Лучшие. Народные. Наши». На сцене выступят 20 лучших инструментальных, хореографических и вокальных коллективов Подмосковья, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«На фестивале будут представлены лучшие фольклорные коллективы Московской области. Это уникальный проект, показывающий многогранность русского народного творчества. Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию русской народной культуры», – говорится в сообщении.
Фестиваль познакомит зрителей с разными видами народного творчества – музыкой, танцами, обрядами и промыслами.

Читайте также:

В парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»

Победители творческого конкурса ВКС выступили на концерте в Краснознаменске

Биеннале визуальных искусств в Московской области привлекло около 13 тысяч посетителей
#культура
#искусство
#народные промыслы
#подмосковье
#московская область
#фестиваль
#люберцы
#минкульт мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
30 сентября 2024, 16:35

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 октября в более чем 50 парках Подмосковья пройдёт мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!», приуроченное ко Дню урожая. По информации Министерства культуры и туризма региона, посетителей ожидают разнообразные активности: спортивные соревнования, творческие мастер-классы, лекции от приглашённых экспертов, ярмарки фермерских продуктов и музыкальные концерты.
В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминском городском округе пройдёт массовый забег «Наперегонки с осенью» и откроется «Осенняя мастерская» по изготовлению зонтиков из цветной бумаги. Дети и взрослые смогут поучаствовать в модном показе и продемонстрировать свои яркие осенние образы, а в конце мероприятия насладиться концертом.

В парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово все желающие примут участие в мастер-классе с дегустацией «Весь мир в медовой коврижке» и посетят выставку овощей и фруктов. Кроме того, в этот день пройдёт конкурс зонтиков, где участники смогут самостоятельно украсить зонтик и поделиться своим творением с другими посетителями.

Парк «Ривьера» в Можайске организовал выставку фотографий Сергея Прокудина-Горского и мастер-классы по живописи и ниткографии. На мероприятии планируется подвести итоги проекта «Общественный огород» и провести массовый забег в дождевиках.

В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском районе гости смогут узнать о последних тенденциях в мире моды от стилиста Ольги Богач, а также изготовить осенний сувенир на мастер-классах «Тыква из ткани» и «Мухомор из фетра». Кроме того, посетителей парка ждут горячий чай и баранки.

В парке «Дубки» городского округа Чехов пройдёт квест и фотовыставка «История образования в Древней Руси и современной России», а завершится мероприятие осенней дискотекой.

Читайте также:

В подмосковных парках за неделю побывали более 1,6 млн человек

«Культурная доминанта»: В день туризма в подмосковных парках пройдут экскурсии

В Подмосковье до конца года благоустроят 90 общественных объектов
#подмосковье
#парк
#мероприятия
#минкульттуризма мо
#фестиваль
#концерт
#развлечения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Победители творческого конкурса ВКС выступили на концерте в Краснознаменске
30 сентября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба ЦОК ВКС/Ольга Шацкая

Итоги главного творческого конкурса Воздушно-космических сил «И звёзды становятся ближе…» подвели на сцене Дома офицеров в подмосковном Краснознаменске, признанные лучшими исполнители выступили на гала-концерте, сообщает пресс-служба конкурса.
Конкурс проводился в шести номинациях: лучшая авторская песня, лучший вокально-инструментальный коллектив, лучшее исполнение профессиональных авторов, лучший вокальный коллектив, лучшая литературно-музыкальная композиция и лучший хореографический номер.

Лучшим вокально-инструментальным коллективом стал «Взлёт», лучшими вокалистами был признан воронежский ансамбль «Наследие», лучший хореографический номер исполнила группа «Пульс» — все три коллектива представляют воронежскую Военно-воздушную академию. Награду за лучшее исполнение профессиональных авторов получил Михаил Кленов из Сызрани, за лучшую авторскую песню — Анна Кунак из Краснознаменска, за лучшую литературно-музыкальную композицию — команда «Априори» из Ярославля.

«Обладателем самой главной награды конкурса – Гран-при — стал ансамбль «Наследие» воронежского Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия», — отмечается в сообщении.
В гала-концерте также приняли участие звёзды российской эстрады: Александра Воробьёва, Елена ВетерЪ, группа «Море Монро», Слава Благов и другие.

Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек из разных регионов России.

Читайте также:

Биеннале визуальных искусств в Московской области привлекло около 13 тысяч посетителей

В театре Н.В. Гоголя пройдёт практический мастер-класс по актерскому мастерству

На фестивале «ФормART» в Серпухове определили лучших молодых граффитистов
#краснознаменск
#концерт
#конкурс
#вкс
#творчество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Биеннале визуальных искусств в Московской области привлекло около 13 тысяч посетителей
30 сентября 2024, 15:46

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Серпуховском историко-художественном музее завершилось биеннале визуальных искусств «Искусство видеть. Авангард». Согласно информации Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие посетило около 13 тысяч человек.
В рамках биеннале было проведено 40 различных мероприятий, включая творческие лаборатории, лекции, мастер-классы, кинопоказы и закрытие.

Главным событием стало открытие выставки «Авангард: мастерская будущего», где были представлены работы известных мастеров русского авангарда из коллекции музея и произведения современных авторов. Отдельное направление было посвящено авангарду в дизайне.

Кроме того, гости мероприятий могли посетить лекции о влиянии авангарда на различные сферы жизни, такие как архитектура, мода, литература, медиа и реклама. Среди спикеров были известные журналисты, художники и эксперты.

Каждую субботу посетители могли наслаждаться кинопоказами классических и молодых авторских фильмов, а также посещать мастер-классы с художниками и мастерами по различным направлениям, таким как живопись, графика, коллаж, рисунок, основы дизайна, мобилография и другим.

Специальным проектом биеннале стала работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания на улице Ворошилова.

Читайте также:

В театре Н.В. Гоголя пройдёт практический мастер-класс по актерскому мастерству

В Коломне пройдёт выставка-игра «Моя бабушка — русалка?»

«Удивительный мастер»: В музее Новый Иерусалим пройдет встреча с художником Марко Бравура
#выставка
#работа
#художники
#живопись
#авангард
#выставки
#искусство
#минкульттуризма мо
#мероприятия
#лекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В театре Н.В. Гоголя пройдёт практический мастер-класс по актерскому мастерству
30 сентября 2024, 11:41

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя 9 октября пройдёт фестиваль «Русские классики. К 225-летию А. С. Пушкина». Мероприятие организовано Академией кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках фестиваля пройдёт практический мастер-класс по актёрскому мастерству «Основы биомеханики» под руководством режиссёра Андрея Левицкого. Участники познакомятся с секретами профессиональной игры и основами актёрского мастерства.

Начало программы запланировано на 12 часов дня. Для регистрации необходимо перейти по ссылке.

Мероприятие предоставит возможность пообщаться с известными деятелями театра, специалистами в области музейного дела, писателями и литераторами. Кроме того, фестиваль станет платформой для знакомства широкой аудитории с музейными экспонатами и театральными постановками.

Читайте также:

В Коломне пройдёт выставка-игра «Моя бабушка — русалка?»

«Удивительный мастер»: В музее Новый Иерусалим пройдет встреча с художником Марко Бравура

В Химках состоялся танцевальный концерт «Хоровод традиций»
#фестиваль
#концерт
#театр
#мастер-класс
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На фестивале «ФормART» в Серпухове определили лучших молодых граффитистов
27 сентября 2024, 20:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове состоялся фестиваль молодёжного творчества «ФормART». Участники создали красочные граффити на тему «Любовь к городу», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На украшенных работами участников площадках царила атмосфера вдохновения и креатива. На церемонии награждения объявили имена победителей. Первое место занял Игорь Ефанов, второе – Кирилл Русанов, третье – Владислав Орехов. Фестиваль не только стал платформой для самовыражения, но и объединил молодёжь, вдохновляя на новые свершения», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, новые арт-объекты, посвящённые родному округу, появились в парке им. Олега Степанова.

Читайте также:

Серпуховские курсанты приняли участие в занятиях по огневой подготовке

Серпуховские волонтёры стали участниками Окружного форума активистов

Свыше 30 тяжелоатлетов поборолись в Серпухове за приз чемпиона мира Зубова


#серпухов
#культура
#искусство
#граффити
#фестиваль
#парк
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончалась известная актриса из «Гарри Поттера»
Скончалась известная актриса из «Гарри Поттера» Мэгги Смит
27 сентября 2024, 16:39

Фото: istockphoto/Wirestock

На 90-м году жизни скончалась известная британская актриса Мэгги Смит, знакомая зрителю по роли профессора Макгонагалл в серии фильмов «Гарри Поттер». Как сообщили журналисты телеканала Sky News, о кончине звезды проинформировали ее сыновья.
«Мэгги Смит, известная по своим ролям в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла в возрасте 89 лет», — говорится в сообщении.
Мэгги Смит была трехкратной обладательницей «Золотого глобуса», а также получала премию Гильдии киноактеров США и другие награды.

Знаменитость играла в основном строгих персонажей, имевших характер. Во время съемок в «Гарри Поттере» боролась с онкологией, не прерывая съемочный процесс шестой части франшизы.

Читайте также:

Композитора Вячеслава Добрынина госпитализировали с подозрением на третий инсульт

Актера Романа Мадянова похоронят в селе Малахово

В 43 года умер актёр из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов: что об этом известно
#мир
#кино
#актриса
#актеры
#смерть
#новости
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате