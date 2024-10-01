В Наро-Фоминске состоялась презентация книги о почётных гражданах округа

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Презентацию книги «Почётные граждане земли Наро-Фоминской» провели в зале заседаний администрации округа, в издании собрана информацию более чем о 130 людях из прошлого и настоящего, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Более ста тридцати историй и биографий. Все они, от победоносного маршала Жукова до современных деятелей военной, культурной, промышленной и социальных сфер, стали теперь доступны широкой читательской аудитории», — сказал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.Он также отметил глубокий символизм того, что книга вышла перед 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, так как все люди, упомянутые на страницах издания, вносили и вносят свой вклад в российские победны свершения.
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