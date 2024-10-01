В Наро-Фоминске состоялась презентация книги о почётных гражданах округа

«На украшенных работами участников площадках царила атмосфера вдохновения и креатива. На церемонии награждения объявили имена победителей. Первое место занял Игорь Ефанов, второе – Кирилл Русанов, третье – Владислав Орехов. Фестиваль не только стал платформой для самовыражения, но и объединил молодёжь, вдохновляя на новые свершения», – говорится в сообщении.

