Участниками акции «Чистый лес» в Наро-Фоминске стали около 150 человек

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Экологическую акцию «Чистый лес» провели на участке Каменского лесничества рядом с деревней Слизнево Наро-Фоминского городского округа — в лесном массиве «Ёлочка», в мероприятии приняли участие около 150 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе акции была приведена в порядок территория площадью около двух гектаров, на субботник вышли сотрудники муниципальной администрации, школьники, студенты техникума, представители лесного хозяйства, неравнодушные жители округа и активисты «Движения первых» и экологического движения «Зелёный патруль».
Благодаря акции лес расчистили от валежника, сухостоя и упавших деревьев, а также от мусора.
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«Особенно хочется выделить молодежь, которая активно приняла участие в акции. Именно от вас зависит, как будут выглядеть наши леса», — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.
Благодаря акции лес расчистили от валежника, сухостоя и упавших деревьев, а также от мусора.
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Лев Каштанов