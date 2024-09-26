В Наро-Фоминске очистили более 10 километров реки от мусора

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Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Светлана Тертышная стала руководителем координационного совета по разработке программы по охране водных ресурсов при Торгово-промышленной палате Наро-Фоминского городского округа, сообщает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.
Читайте также:«Привлечение к акции широкого круга общественных и коммерческих организаций, позволит привести в порядок территорию реки Нара и повысить уровень экологической безопасности округа. Есть идея приобщить к участию образовательные учреждения Наро-Фоминска, закрепив за ними родники, которые находятся на территории школ. Мы приглашаем поучаствовать в акции всех желающих», — рассказала Тертышная.
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