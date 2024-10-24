В октябре коллекция музея «Культурный слой» пополнилась фотоаппаратом и элементами декора

Фото: istockphoto / jenoche
В октябре в музее «Культурный слой» в Егорьевске и Солнечногорске появились фотоаппарат Полароид, кувшин и декоративная подставка. Благодаря стараниям сотрудников и эффективной системе обработки находок, эти предметы, попавшие в музей, получили вторую жизнь, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Музей «Культурный слой» представляет собой пространство, где собраны экспонаты, найденные на сортировочной линии мусороперерабатывающих предприятий.
В Егорьевске нашли редкий фотоаппарат «Polaroid. OneStep close up», который выпускался до середины 1990-х годов. Он находится в рабочем состоянии.
Филиал музея в Солнечногорске пополнился декоративной подставкой для столовых приборов в виде лебедя и старинным кувшином.
Держатель для десертных ложек в форме лебедя изготовлен из пищевой нержавеющей стали, а кувшин украшен растительным орнаментом и выполнен из латуни. Вероятно, он был произведён в Индии в период с 1980 по 1991 годы.
На данный момент на полках обоих филиалов хранится около тысячи различных находок, и их количество постоянно растёт благодаря усилиям специалистов на сортировочных линиях.
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В Егорьевске нашли редкий фотоаппарат «Polaroid. OneStep close up», который выпускался до середины 1990-х годов. Он находится в рабочем состоянии.
Филиал музея в Солнечногорске пополнился декоративной подставкой для столовых приборов в виде лебедя и старинным кувшином.
Держатель для десертных ложек в форме лебедя изготовлен из пищевой нержавеющей стали, а кувшин украшен растительным орнаментом и выполнен из латуни. Вероятно, он был произведён в Индии в период с 1980 по 1991 годы.
На данный момент на полках обоих филиалов хранится около тысячи различных находок, и их количество постоянно растёт благодаря усилиям специалистов на сортировочных линиях.
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Дайана Хусинова