Топ-16 музеев Подмосковья: где можно погрузиться в мир искусства, истории и культуры

Фото: istockphoto / Dzurag
Московская область известна своими интересными и уникальными музеями, которые позволяют посетителям погрузиться в мир искусства, истории и культуры. «Радио 1» расскажет о самых интересных музеях Подмосковья, которые стоит посетить всем.
Музеи Подмосковья с открытым входом
Музей отечественной военной историиВ Истринском городском округе располагается музей отечественной военной истории. Экспозиция музея расположена в четырёх зданиях и охватывает период с начала XIX века до наших дней.
Здесь представлены описания ключевых сражений, вооружение Красной Армии, награды, униформа солдат и офицеров, плакаты военного времени, автомобили и мотоциклы, письма с фронта, фотографии и документы. Уличную экспозицию составляют более 60 артиллерийских орудий.
Фото: skdivniy.ru
Музейный комплекс «Дорога памяти»Экспозиция музейного комплекса «Дорога памяти» организована в хронологическом порядке и подробно рассказывает о каждом из 1418 дней Великой Отечественной войны. Многие залы оснащены передовыми технологиями, которые позволяют посетителям окунуться в атмосферу различных этапов войны.
Музей содержит информацию о 33 миллионах участников войны и их фотографии.
Фото: 1418museum.ru
Музей-заповедник «Бородинское поле»Бородинский военно-исторический музей-заповедник — старейший музей, созданный на месте сражения. Его территория включает памятники, обелиски, братские могилы, укрепления и редуты.
Всего здесь расположено около 300 объектов.
В музее представлены постоянные экспозиции: «Бородинское поле: вехи истории», «Военная галерея Бородинского поля», «Бородино в годы Великой Отечественной войны», «Дом-музей игуменьи Марии» и другие.
Фото: borodino.ru
Художественные музеи Московской областиВ Московской области расположено множество художественных музеев, в которых можно познакомиться с произведениями искусства местных и зарубежных великих художников.
Серпуховский историко-художественный музейВ коллекцию музея входят произведения искусства, принадлежавшиея семье фабрикантов Мараевых, которая перешла в собственность музея в 1920 году.
Сегодня посетители могут увидеть работы Константина Маковского, Алексея Саврасова, Ивана Айвазовског, Исаака Левитана и многих других.
Кроме того, в музее представлены произведения голландских, итальянских и французских художников разных эпох. Также здесь находится большая коллекция русского авангарда.
Фото: serpuhov-museum.ru
Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедникВ музее представлены старинные православные иконы, древние книги, картины и гравюры различных эпох и стилей, ювелирные изделия, одежда и головные уборы, образцы традиционного русского рукоделия и народные промыслы. Некоторые экспонаты были переданы в музей из сокровищницы Троице-Сергиевой лавры.
Фото: museum-sp.ru
Мытищинский музей народных художественных промысловОснова коллекции музея — произведения федоскинских мастеров лаковой миниатюры, создававших расписные шкатулки, тарелки, подносы и пудреницы. На основе их работ появились другие известные лаковые промыслы — палехский, мстёрский и холуйский.
Фото: folkartmo.ru
Научные музеи Подмосковья
Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. ГагаринаМузей Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина расположен в Звёздном городке и посвящён истории пилотируемой космонавтики. Основан в 1962 году, открыт для посетителей в 1967 году.
Экскурсия позволит познакомиться с объектами знаменитого Центра подготовки космонавтов и узнать, как происходит процесс отбора, обучения и подготовки. Кроме того, посетителя музея смогут увидеть космическую технику.
Фото: gctc.ru
Музей самоцветов и минераловВ частном Музее самоцветов и минералов в Дмитрове представлены различные тематические экспозиции, включающие разделы геологии и минералогии, а также небольшие коллекции, связанные с палеонтологией, петрографией и метеоритикой.
В общей сложности музей располагает более чем 3000 образцами из разных уголков мира.
Фото: gemmuseum.ru
Детский центр «Экспонариум»В детском центре «Экспонариум», который находится в Истре, есть пять больших зон с различными активностями: «Наука», «Природа», «Культура», «Архитектура» и «История и быт».
В разделе «Наука» дети узнают о предназначении канала имени Москвы и адронном коллайдере.
В специальном центре управления полётами аниматоры вместе с посетителями запускают ракету и следят за её полётом в космос.
Фото: exponarium.ru
Военные музеи Московской области
Центральный музей Военно-воздушных сил РоссииЦентральный музей Военно-воздушных сил России предлагает уникальную возможность ознакомиться с подлинной авиационной техникой, охватывающей историю отечественной авиации с 1909 года до наших дней.
В музее представлены разнообразные самолёты, вертолёты, двигатели, вооружение, спасательные средства, а также макеты летательных аппаратов, уникальные фотографии и редкие документы.
Коллекция насчитывает более 54 тысяч экспонатов.
Фото: cmvvs.ru
Красногорский филиал Музея ПобедыКрасногорский филиал Музея Победы предоставляет детальную информацию об истории Второй мировой войны. Особое внимание уделяется теме военнопленных и специальной пропаганды во время Великой Отечественной войны.
Фондовая коллекция музея включает около пятидесяти тысяч уникальных экспонатов, таких как одежда и знаки различия, предметы быта, фотографии, листовки, карты, официальные и личные документы, книги, брошюры, журналы, газеты, рисунки, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства.
Фото: mmna.ru
Музейный комплекс «Зоя»Экспозиция музея, расположенного в Рузе, посвящена героям и событиям Московской битвы 1941–1942 годов и героическому подвигу Зои Космодемьянской. Благодаря мультимедийным технологиям посетители могут полностью погрузиться в атмосферу того времени.
Кроме того, экспонаты рассказывают о жизни Москвы и Подмосковья до и во время войны, а также об истории разведывательных, диверсионных операций и партизанского движения.
Гости смогут увидеть личные вещи Зои и её брата Александра: фотографии из семейного альбома, школьные снимки, учебники, тетради, похвальные грамоты, любимые книги, вышивки, рисунки, паспорт и комсомольский билет.
Фото: mk-zoya.ru
Театральные музеи Подмосковья
Бахрушинский театральный музейМузей находится в Зарайске. Один из разделов, «Средняя полоса России — заповедный край русской литературы» познакомит посетителей с богатым литературно-театральным наследием русской классики, а другой раздел носит интригующее название «Мир театрального закулисья».
В нём представлены интерактивные зоны, позволяющие посетителям полностью погрузиться в атмосферу за кулисами: «Артистическая гримёрка», «Костюмерная» и «Сценическая механика. Шумовые машины».
Фото: bakhrushinmuseum.ru
Исторические музеи Подмосковья
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»Музей «Новый Иерусалим» расположен в 300 метрах от Ново-Иерусалимского монастыря на противоположном берегу реки Истра.
Коллекция музея насчитывает более 190 тысяч экспонатов, включая археологические, исторические, этнографические и художественные коллекции.
В музее представлены работы таких известных художников, как Саврасов, Рокотов, Айвазовский, Тропинин, Боровиковский, Суриков, Маковский и другие.
В Особой кладовой можно увидеть сокровища из ризниц нескольких подмосковных монастырей.
Фото: njerusalem.ru
Музей крестьянского быта в деревне ГоркиВ музее представлены экспонаты, являющиеся памятниками истории и культуры, а также предметы, рассказывающие о народном быте.
Здесь можно увидеть предметы домашнего обихода, текстиль, одежду, мебель, инструменты, транспортные средства, жилые дома и хозяйственные постройки.
Музей позволяет окунуться в жизнь крестьян Подмосковья конца XIX — начала XX веков.
Фото: mgorki.ru
Музей истории со вкусом «Коломенская пастила»Музей коломенской пастилы находится во флигеле старинной купеческой усадьбы Сурановых.
Хозяйка приглашает гостей на чаепитие, предлагая разнообразные сорта своей знаменитой сладости, и начинает неторопливый рассказ о преданиях старины.
Посетители музея узнают о развлечениях на Коломенском посаде при Иване Грозном, тайных собраниях масонов в доме Сурановых, древних садах Коломны и чудесных яблоках архиерея Никиты, а также о сокровищах, найденных в старинном буфете.
Кроме того, тут можно услышать истории о знаменитых соседях музея — Иване Лажечникове и Борисе Пильняке — и, конечно же, о самой коломенской пастиле.
Фото: kolomnapastila.ru
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