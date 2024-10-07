В Павловском Посаде 11 октября состоится концерт в честь композитора Павла Аедоницкого

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.
11 октября в 18:00 в Детской музыкальной школе имени Е. П. Дербенко пройдёт концерт, посвящённый памяти советского и российского композитора, народного артиста России Павла Аедоницкого. Мероприятие под названием «Душевный разговор» будет включать выступления артистов Москонцерта и творческих коллективов из Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.
Павел Аедоницкий провёл более двадцати лет на своей даче в деревне Ковригино, посвятив региону множество музыкальных произведений, в том числе композиции «Павловский Посад» и «Москва, береги Подмосковье».
За свою карьеру Аедоницкий написал более двухсот песен, а также музыку для шестидесяти спектаклей и фильмов, детской оперетты «Репка», вокально-симфонической сюиты «Юные целинники», оркестровых и хоровых произведений.
Исследователи творчества Павла Аедоницкого подчёркивают, что его произведения отражают широту и поэтичность русской души.
Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 6+.
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За свою карьеру Аедоницкий написал более двухсот песен, а также музыку для шестидесяти спектаклей и фильмов, детской оперетты «Репка», вокально-симфонической сюиты «Юные целинники», оркестровых и хоровых произведений.
Исследователи творчества Павла Аедоницкого подчёркивают, что его произведения отражают широту и поэтичность русской души.
Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 6+.
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Дайана Хусинова