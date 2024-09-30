В театре Н.В. Гоголя пройдёт практический мастер-класс по актерскому мастерству

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя 9 октября пройдёт фестиваль «Русские классики. К 225-летию А. С. Пушкина». Мероприятие организовано Академией кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках фестиваля пройдёт практический мастер-класс по актёрскому мастерству «Основы биомеханики» под руководством режиссёра Андрея Левицкого. Участники познакомятся с секретами профессиональной игры и основами актёрского мастерства.
Начало программы запланировано на 12 часов дня. Для регистрации необходимо перейти по ссылке.
Мероприятие предоставит возможность пообщаться с известными деятелями театра, специалистами в области музейного дела, писателями и литераторами. Кроме того, фестиваль станет платформой для знакомства широкой аудитории с музейными экспонатами и театральными постановками.
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Начало программы запланировано на 12 часов дня. Для регистрации необходимо перейти по ссылке.
Мероприятие предоставит возможность пообщаться с известными деятелями театра, специалистами в области музейного дела, писателями и литераторами. Кроме того, фестиваль станет платформой для знакомства широкой аудитории с музейными экспонатами и театральными постановками.
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Дайана Хусинова