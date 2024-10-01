В Ногинском музее установили новое современное мультимедийное оборудование

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В рамках национального проекта «Культура» в Ногинском музейно-выставочном центре было обновлено мультимедийное оборудование. Цель модернизации — улучшение экспозиционного пространства и повышение качества взаимодействия посетителей с культурным наследием региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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