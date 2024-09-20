В Петербурге презентовали книгу о спорте в блокадном Ленинграде

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В рамках историко-краеведческого фестиваля «Звенья времени» в Санкт-Петербурге прошла презентация книги «Вера в Победу!», изданная «Петербургским дневником».
Автором рукописи вступил спортивный журналист, литератор, член Союза писателей Санкт-Петербурга Константин Осипов.
Отмечается, что книгу поддержали в издании Архивный комитет Санкт-Петербурга и Общественный совет при Комитете по физической культуре и спорту города.
До этого певица, актриса, композитор Вика Цыганова поделилась тем, как именно оказывает поддержку людям в столь непростое нынешнее время.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщал, что средства, отсуженные от мамы фигуристки Арины Парсеговой Натальи, пойдут на благотворительность.
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В музее-заповеднике «Абрамцево» открылась выставка «Те самые вещи»
«Недавно был на совещании в Государственном музее спорта, там было много выставок. Руководство музея удивляется, что самая посещаемая выставка оказалась про спорт в блокаду. Мне кажется, что к этим знаниям тянется как старшее поколение, так и молодёжь. Говорить о спорте в блокадное время надо. Люди, которые занимались физической активностью в осажденном Ленинграде, были с юмором, позитивные», – прокомментировал Осипов.
Отмечается, что книгу поддержали в издании Архивный комитет Санкт-Петербурга и Общественный совет при Комитете по физической культуре и спорту города.
До этого певица, актриса, композитор Вика Цыганова поделилась тем, как именно оказывает поддержку людям в столь непростое нынешнее время.
«Все деньги я отдаю на фронт. Вчера у меня был благотворительный творческий концерт, я показывала свою одежду. И все мои клиенты понимают, что они тоже часть денег передают на жертву. Что касается кассовых концертов, у меня люди — или те, кто воюют, или те, кто ждут. Поэтому цены на билеты вообще очень маленькие. Я просто поддерживаю людей морально, приезжая на такие концерты», — ответила в беседе с Pravda.Ru артистка.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщал, что средства, отсуженные от мамы фигуристки Арины Парсеговой Натальи, пойдут на благотворительность.
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Мелисса Тимофеева