Виктор Пелевин выпустил новую книгу, предзаказ уже доступен

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Российский писатель Виктор Пелевин выпускает новый роман, получивший название «Круть». Об этом пресс-служба издательства «Эксмо» сообщила ТАСС.
Отмечается, что новинка продолжает развитие вселенной Tranhumanism inc., являясь при этом самостоятельной историей. Она станет доступной для покупки 3 октября в 20:24 во всех книжных магазинах России.
Также роман выйдет в аудио- и электронной версии, и будет доступен владельцам подписки «Яндекс плюса» и на сайте «Литрес».
Предзаказ книги будет доступен к интернет-магазинах с 17 сентября.
Подчеркнём, что жанр произведения – триллер-детектив. Это 21-й роман, выпущенный Виктором Пелевиным.
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Также роман выйдет в аудио- и электронной версии, и будет доступен владельцам подписки «Яндекс плюса» и на сайте «Литрес».
Предзаказ книги будет доступен к интернет-магазинах с 17 сентября.
Подчеркнём, что жанр произведения – триллер-детектив. Это 21-й роман, выпущенный Виктором Пелевиным.
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Анастасия Чинкова