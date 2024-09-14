Плющенко может отправить деньги от мамы Парсеговой на помощь Курску

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Средства, отсуженные от мамы фигуристки Арины Парсеговой Натальи, пойдут на благотворительность. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Напомним, что 2 сентября Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с представителей Парсеговой около двух миллионов рублей по иску академии «Ангелы Плющенко». Отмечается, что после ухода Арины Парсеговой из академии её мат отказалась исполнять договор о спортивной подготовке и совершении агентских действий. После этого дела Плющенко заявил, что давно пора внедрить в фигурное катание систему контрактов.
Комментируя вопрос о том, куда пойдут полученные по суду деньги, Плющенко заявил, что точно не решено. Однако деньги однозначно пойдут на благотворительность: либо в детский дом, либо в фонд помощи пострадавшим в Курской области.
Спортсмен отметил, что его семья давно занимается благотворительностью, просто не афиширует это.
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Комментируя вопрос о том, куда пойдут полученные по суду деньги, Плющенко заявил, что точно не решено. Однако деньги однозначно пойдут на благотворительность: либо в детский дом, либо в фонд помощи пострадавшим в Курской области.
Спортсмен отметил, что его семья давно занимается благотворительностью, просто не афиширует это.
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Анастасия Чинкова