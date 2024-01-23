В Петербурге умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

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Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр) скончался в возрасте 51 года в Петербурге. Об этом сообщил редактор портала «Культура Петербурга» Кирилл Рейн в своем Telegram-канале.
«Не могу осознать произошедшее. Ушел Ефр. Это просто невероятно. Не в нашем мире. Только в кошмаре», — написал он.Причины смерти не уточняется.
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