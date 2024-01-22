Умер актер из «Джентльмен-шоу»

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Известный украинский актер, участник программы «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит скончался в Одессе. Об этом сообщил шоумен Олег Филимонов в своем аккаунте в социальной сети Facebook*.
Помимо своей актерской карьеры, Евгений Хаит был известен как сценарист программы «Голые и смешные» и одним из создателей передачи «Камера смеха».
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Артем Кузьмин