В Петербурге запущена бесплатная экскурсия по блокадной Петроградской стороне

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Дом культуры известного историка, писателя и краеведа Льва Лурье с 1 января 2024 года сделал бесплатной свою аудиоэкскурсию по Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Она посвящена блокадной истории этого района.
В основе этой познавательной и щемящей прогулки — дневниковые записи жителей Петроградской стороны времён Великой Отечественной войны, сообщает Фонтанка.ру.
Здесь есть история о том, как буквально падающие с ног от голода ленинградцы перегружали буханки хлеба из разбомбленной машины на тележки и развозили его по магазинам, не взяв себе ни крошки. Сами, без НКВД и понуканий. Есть рассказ о том, как люди плакали на берегу Малой Невки: у них не хватало сил для того, чтобы разбить лёд и набрать воды для себя и близких. Водопровод не работал из-за обстрелов и мороза. Есть история пекаря Даниила Кютинена, который, работая на хлебозаводе, накормил тысячи и тысячи горожан. Он умер от истощения на рабочем месте 3 февраля 1942 года, ни разу не взяв себе ни крошки из того хлеба, который выпекал.
Экскурсия имеет формат 18+. Маленьким детям, которые живут сейчас благодаря тем, кто умер за них тогда, всё-таки тяжеловато воспринимать суровую и страшную правду блокадных дней. Аудиопрогулка длится два часа. Начинается маршрут у станции метро «Чкаловская», а заканчивается в Пушкарском саду.
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Здесь есть история о том, как буквально падающие с ног от голода ленинградцы перегружали буханки хлеба из разбомбленной машины на тележки и развозили его по магазинам, не взяв себе ни крошки. Сами, без НКВД и понуканий. Есть рассказ о том, как люди плакали на берегу Малой Невки: у них не хватало сил для того, чтобы разбить лёд и набрать воды для себя и близких. Водопровод не работал из-за обстрелов и мороза. Есть история пекаря Даниила Кютинена, который, работая на хлебозаводе, накормил тысячи и тысячи горожан. Он умер от истощения на рабочем месте 3 февраля 1942 года, ни разу не взяв себе ни крошки из того хлеба, который выпекал.
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Александр Бойцов