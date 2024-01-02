В Петербурге запущена бесплатная экскурсия по блокадной Петроградской стороне

«Проведите время с семьей, погуляйте, почитайте хорошую книгу. Сходите, наконец, в театр! Сегодняшние постановки опережают кинематограф и по качеству, и по многим другим характеристикам», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.

Он пояснил, что современный массовый кинематограф больше направлен на извлечение прибыли, а не на создание великого искусства, а потому в кинопрокате всё чаще бывает сложно найти действительно стоящее кино. Он призвал признать такую данность и смириться с ней.Читайте также:Историк кино Каптерев: Странный юмор «Иронии судьбы» сейчас никому не нуженВ подмосковном Клину пройдет семейный спектакль «Царевна-лягушка»«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала 20 января