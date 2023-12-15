Жители блокадного Ленинграда получат в Подмосковье выплату к 80-летию освобождения города

Проживающие сейчас в Московской области жители блокадного Ленинграда, получат выплату к 80-летнему юбилею освобождения города, который отмечается в 2024 году. Соответствующее говорит постановление опубликовано на сайте правительства Подмосковья.
Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, деньги будут перечислены в январе наступающего года. Выплата придёт на счета ветеранов автоматически.
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Лора Луганская