Для блокадников Ленинграда сделали бесплатный проезд на поездах дальнего следования

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно совершать поездки дальнего следования. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Бесплатный проезд жителям будет предоставляться при предъявлении удостоверения о награждении знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и только в кассах.
Стоит отметить, что бесплатный проезд будет доступен в вагонах с местами для сидения, плацкартных, купейных и вагонах СВ поездов дальнего следования, а также в поездах «Сапсан».
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«В Подмосковье проживает порядка 650 жителей блокадного Ленинграда. Теперь им доступен круглогодичный бесплатный проезд на поездах дальнего следования. Отмечу, что блокадники могут бесплатно взять с собой одного сопровождающего. <…> », - отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Мира Полтева