Потомственный артист цирка Адам Талин выступил перед школьниками Павловского Посада

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.
В Павловском Посаде прошла творческая встреча учеников 4-7 классов Первого лицея с артистом «Цирка Чудес» Адамом Талиным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Адам Талин – представитель четвёртого поколения артистов цирка, на манеже он с пяти лет. Его прадед и прабабушка работали сатирическим дуэтом «Ад и Мар». Дед был одним из первых инспекторов манежа в цирке на проспекте Вернадского. Отец, Юрий Талин, – мастер спорта по акробатике, с 1993 года – соло-клоун в коллективе народного артиста Владимира Шевченко. Мама, Ирина Талин, воздушная гимнастка, партнёрша отца», – говорится в сообщении.С 1994 года Адам Талин работал клоуном в паре с отцом. Гастролировал в Японии, Китае, Объединённых Арабских Эмиратах, Венгрии, Хорватии и Великобритании.
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