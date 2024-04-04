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Потомственный артист цирка Адам Талин выступил перед школьниками Павловского Посада

04 апреля 2024, 22:46
Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

В Павловском Посаде прошла творческая встреча учеников 4-7 классов Первого лицея с артистом «Цирка Чудес» Адамом Талиным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Адам Талин – представитель четвёртого поколения артистов цирка, на манеже он с пяти лет. Его прадед и прабабушка работали сатирическим дуэтом «Ад и Мар». Дед был одним из первых инспекторов манежа в цирке на проспекте Вернадского. Отец, Юрий Талин, – мастер спорта по акробатике, с 1993 года – соло-клоун в коллективе народного артиста Владимира Шевченко. Мама, Ирина Талин, воздушная гимнастка, партнёрша отца», – говорится в сообщении.
С 1994 года Адам Талин работал клоуном в паре с отцом. Гастролировал в Японии, Китае, Объединённых Арабских Эмиратах, Венгрии, Хорватии и Великобритании.


Как отметили в администрации, ребята получили от выступления артиста массу эмоций и впечатлений.

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В Краснознаменске пройдет показ спектакль «Обломов»
04 апреля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Спектакль «Обломов» покажут в Краснознаменске 6 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль по мотивам романа И. А. Гончарова «Обломов» будут показывать в в Доме офицеров Краснознаменска.

«Зрители увидят постановку молодежного театра «Круг-2» по известному произведению русского классика. Илья Ильич Обломов не видит смысла в активной деятельности. Он запер себя в четырех стенах маленькой петербуржской квартирки на Гороховой улице и большую часть дня проводит на своем любимом диване, искренне полагая, что «добрые люди должны жить в покое и бездействии». Но когда в жизнь Ильи Ильича приходит любовь, он делает попытку изменить свой образ жизни… Это история о чистом, по-детски наивном человеке, пытающемся найти свое место в мире и при этом не потерять себя. Режиссер Андрей Ведмецкий», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что главные роли сыграют Алексей Коваленко, Евгений Абрамов, Ольга Беляева, Станислав Дмитриев, Денис Белоус и Ирина Ведмецкая.

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В Дмитрове проведут «Театральный поединок»
04 апреля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Жителей и гостей Дмитрова приглашают на «Театральный поединок». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 8 апреля в доме культуры «ДЗФС» в Дмитровском городском округе.

«Специальный творческий поединок приурочен к пятилетию Молодежного проекта «Театральный поединок», с участием Детского театра-студии «Колесо» при Дмитровском драматическом театре «Большое гнездо». Мероприятие открывает весеннюю серию игр пятого сезона проекта. Также в рамках проекта пройдут творческие встречи и импровизационные соревнования», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что посетить выступления можно абсолютно бесплатно по предварительной регистрации. Подробности можно найти на официальном сайте дома культуры и проекта.

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#соревнования
#дома
#театр
#дмитровский городской округ
#подмосковье
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Солистка группы «Слот» Нуки покинула коллектив спустя 18 лет
Певица Нуки ушла из группы «Слот» после 18 лет работы с коллективом
04 апреля 2024, 14:23

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певица Нуки в социальных сетях сообщила о том, что больше не является частью рок-группы «Слот».
Певица выразила благодарность участникам коллектива, а также пожелала им удачи. Она отметила, что делала все возможное ради того, чтобы сохранить состав группы в том виде, в каком ее привыкли видеть фанаты, однако «все меняется».

В аккаунтах группы в социальных сетях информация об уходе Нуки подтвердилась. По словам музыкантов, они будут советоваться со слушателями по вопросу продолжения деятельности коллектива, так как они находятся в шоковом состоянии после новости об уходе Нуки.

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В выходные в Подмосковье пройдет фестиваль-выставка «Зарайская нива-2024»
04 апреля 2024, 11:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На фестиваль-выставку «Зарайская нива-2024» приглашают жителей и гостей Зарайска. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет 6 апреля с 11 утра в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска.

«Начнется фестиваль с театрализованного представления, выступления официальных лиц и награждения лучших сельхозпредприятий. Далее в программе фестиваля смотр сельскохозяйственной техники, ярмарка продуктов питания, выпускаемых зарайскими предприятиями, фермерскими хозяйствами и предпринимателями: напитков, сувенирной продукции, товаров народного промысла», — поделились в министерстве.

Также желающие смогут принять участие в викторинах, различных дегустация, анимационные и развлекательные программы, тематические мастер-классы для всей семьи.

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#зарайск
#подмосковье
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В Электростали открывается фотовыставка о дружбе людей и животных
04 апреля 2024, 11:08

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Выставка фотографий «Страница жизни», посвящённая дружбе людей и животных, начнёт работать в культурном центре «Октябрь» в городском округе Электросталь в пятницу, 5 апреля, сообщает пресс-служба
«В экспозицию вошли фотоснимки, каждый из которых раскрывает свою историю дружбы человека и животного. Четвероногими моделями стали обитатели приютов, которые ищут себе дом и хозяев. Таким способом организаторы выставки решили привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 30 апреля. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Выставочное пространство расположено на втором этаже.

Культурный центр «Октябрь» расположен в городе Электросталь по адресу: проспект Ленина, дом №32а.

Ранее сообщалось, что в Химкинском драматическом театре «Наш дом» 6 апреля состоится показ спектакля «Гамлет. Принц Датский».

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#животные
#минкульттуризма мо
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В Московской области состоялась премьера спектакля «Последняя ночь последнего царя»
04 апреля 2024, 11:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Премьера спектакля «Последняя ночь последнего царя» по пьесе Эдварда Радзинского состоялась в Истринском драматическом театре. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Показ спектакля прошел 22 и 31 марта.

«Эдвард Станиславович Радзинский благословил театр на эту постановку, но просил о деликатном отношении к смыслам и тексту. Молодой и уже известный режиссёр Московского театра им. Ермоловой Ринат Ташимов сумел найти ключ к сложнейшей архитектуре пьесы Радзинского и поставил «Последнюю ночь последнего царя» в тандеме с театральным художником Натальей Войновой. Спектакль Ташимова завораживает, мистически погружает в атмосферу происходящего на сцене безукоризненно точным режиссерским решением. Ритм спектакля не отпускает внимание ни на мгновение», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что перед премьерой спектакля театр получил письмо из Италии с пожеланием успеха всем причастным к постановке от самого автора пьесы.

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К программе «Пушкинская карта» присоединились более 300 подмосковных учреждений культуры
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В Петербурге состоится фестиваль «Сны наяву»
03 апреля 2024, 22:52

Фото: iStock/yulyao

Уличный театр «Небесные бродяги» проведёт второй музыкально-театральный фестиваль «Сны наяву».
Мероприятие состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге в культурном центре «ДК Крупской».

Зрители смогут погрузиться в мифологию народов России с русалками, домовыми и прочими сказочными персонажами.

«Мы вдохновились трудами советского этнографа Георгия Виноградова и захотели рассказать нашим гостям о русалках в мифологии народов России, а также показать, чем они отличаются друг от друга и от своих сестер из западных поверий», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» художественный руководитель и режиссёр театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков.

Он добавил, что лично прочтёт лекцию о мифических подводных существах.

Ранее сообщалось, что в рамках международного фестиваля русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей» в 2024 году планируется провести 26 различных мероприятий, включая очные и заочные конкурсы, принять в них участие пригласили и жителей Московской области.

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#санкт-петербург
#театр
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Более 80 подмосковных парков отметят Международный День птиц
03 апреля 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Более чем в 80 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие, посвящённое Международному Дню птиц. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Посетителей Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха ждёт выставка «Птицы нашего Подмосковья». Также в парке развесят кормушки для белок и птиц, организуют творческие мастер-классы, покажут семейный фильм.

В парке им. Олега Степанова в Серпухове представят фотовыставку «Пернатые Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника». Для посетителей организуют экологическую прогулку «Птицы Подмосковья» и мастер-класс «НеПроВоронь».

В Центральном парке Долгопрудного пройдёт экопрогулка «Птицы нашего парка», состоится фотовыставка репродукций картин «Пернатые Подмосковья» художника И. Шишкина. Гостей ждут мастер-классы по росписи фигурок птиц из гипса и изготовлению скворечников.

В усадьбе Кривякино в городском округе Воскресенск приготовили квест «Птичьи суперспособности 2.0». А местные фотографы представят фотовыставку «Птицы нашего края». Желающие смогут принять участие в декорировании скворечников и создании съедобных кормушек.

В подмосковных парках также пройдёт конкурс авторских скворечников. Посетить мероприятие можно в парке «Киово» в Лобне, в Дрезденском городском парке Орехово-Зуевского городского округа, в Центральном городском парке Реутова, в парке культуры и отдыха «Победа» Талдомского городского округа, в лесопарке «Авангард» в Электростали и других.

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#минкульттуризма мо
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#подмосковье
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К программе «Пушкинская карта» присоединились более 300 подмосковных учреждений культуры
03 апреля 2024, 14:15

Фото и видео: пресс-служба Минкульта МО

Программа «Пушкинская карта» объединила уже более 260 тыс. жителей Подмосковья. К программе присоединились свыше 300 учреждений культуры региона. С начала года по карте было куплено 150 тыс. билетов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Там напомнили, что программу инициировал президентом Владимир Путин, чтобы молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могли посещать культурные мероприятия за счёт государства. Номинал «Пушкинской карты» – 5 тыс. рублей. По данным министерства, чаще всего участники посещают по карте кино, театры и дома культуры.

В апреле для жителей и гостей Подмосковья подготовили разнообразные мероприятия. Так, 5 и 6 апреля Московский областной театр драмы и комедии представит в Ногинске трагикомедию «Сарабанда. Прогноз погоды», 12 и 13 апреля – комедию «Всё будет хорошо».

В культурном центре им. Любови Орловой в Звенигороде покажут спектакль «Горе от ума» по комедии Александра Грибоедова. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник 6 апреля приглашает на авторскую экскурсию «Туринский портрет, или почему мы хотим знать, как выглядел да Винчи».

В тот же день Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре проведёт концерт «Я помню чудное мгновенье» к 220-летию со дня рождения Михаила Глинки. А 13 апреля там же пройдёт концерт «Романтика гобоя».

Мемориальный музей-заповедник Петра Чайковского в Клину 13 апреля пригласит на концерт лауреатов II международного музыкального конкурса Алисы Гицба.

Всю информацию о доступных по «Пушкинской карте» событиях можно найти по ссылке.

Оформить «Пушкинскую карту» можно в приложении Госуслуги.Культура.

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#минкульттуризма мо
#пушкинская карта
#культура
#искусство
#московская область
#подмосковье
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