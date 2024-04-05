В Павловском Посаде состоится областной цирковой конкурс

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
«В этом году конкурс «Парад-алле» будет проводиться в пятнадцатый раз. Участие в нём примут двенадцать любительских цирковых коллективов и исполнителей из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы. В программу войдёт 31 цирковой номер, в том числе со сложными элементами акробатики, эквилибристики и хореографии», — говорится в сообщении.Выступления конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, в которое войдут заслуженные деятели циркового искусства. Цель конкурса — развитие любительского цирка.
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