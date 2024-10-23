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В Подмосковье определились четвертьфиналисты проекта «Театральный поединок»

23 октября 2024, 18:38
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Молодёжный проект «Театральный поединок» выходит на финишную прямую. В осеннем этапе участвовали 16 коллективов из 15 городских округов Подмосковья. В четвертьфинале сразятся восемь команд, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.


Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Это театр-студия «Атмосфера» (Видное), коллектив театральной школы «Семь Я» (Долгопрудный), театральный коллектив «Сказка» (Серебряные Пруды), театральная студия ArtRise (Ликино-Дулёво), коллектив «Театралы» (Ивантеевка), театральная студия «Раскардаш» при Театре юного зрителя (Королёв), ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» (Орехово-Зуево) и детский театр-студия «Колесо» (Дмитров)», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Поединки четвертьфинала пройдут 26 октября в Дмитрове, 27 октября - в Коломне, 9 ноября – в Дедовске и 10 ноября - в Электростали. На каждой из игр будут разыгрывать памятные подарки от проекта. Для участия в розыгрыше необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

В полуфинале, который состоится 16 ноября в Балашихе, определятся финалисты проекта сезона-2024.

Параллельно с импровизационными состязаниями в ноябре продолжатся мастер-классы и тренинги, в которых примут участие все 32 коллектива независимо от результатов выступлений.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Финал проекта «Театральный поединок» нынешнего сезона пройдёт 30 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра. Всего в проекте участвуют более 600 юных актеров из 26 населенных пунктов Московской области.
«Театральный поединок» – молодой, динамично развивающийся проект по формированию молодёжного творческого сообщества. Он даёт возможность театральным коллективам детских школ искусств, общеобразовательных школ и домов культуры показать свои таланты, получить опыт выступлений и дойти до профессионального уровня», – пояснили в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Проект проходит в несколько этапов. Он включает в образовательную, конкурсную и партнёрскую программы. В рамках образовательной для участников проводят мастер-классы по актёрской импровизации. Конкурс представляет собой серию поединков в формате театральной игры – импровизационных выступлений участников, которые оценивает жюри. А благодаря партнёрским программам юные актёры могут продолжить профессиональное образование в театральных вузах.

Организатором проекта выступает АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Подробности о проекте можно узнать на его сайте или на странице в соцсети «ВКонтакте».

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#московская область
#минкульттуризма мо
«Близко к сердцу»: Как проходит фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье
23 октября 2024, 18:41

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в фестивале для детей и юношества «Голоса сердец», отправить ее можно до конца октября. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В ведомстве уточнили, что мероприятие направлено на поддержку и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи, у которых есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Принять участие могут жители региона в возрасте от 7 до 30 лет.

Директор государственного автономного учреждения культуры Московской области «Креативное бюро «Регион» Михаил Новиков в беседе с «Радио 1» сообщил, что отклик на фестиваль есть каждый год, и каждый год приходит большое количество заявок.

Фото: Купавинская детская школа искусств

«Мы получаем огромное количество заявок каждый год. В прошлом году мы получили более 140 заявок по разным номинациям из 34 подмосковных округов. Отклик есть каждый год, и мы с радостью принимаем заявки и приглашаем всех на гала-концерт, который проходит по итогам оценок», — рассказал собеседник.
Фото: Молодежное объединение «Волонтеры Добрых Дел»

По его словам, люди, у которых есть какие-то ограничения, начиная заниматься творческими направлениями, более сильно погружаются в эту среду и таким образом чувствуют свою значимость, интерес, контакт с внешним миром.
Фото: Молодежное объединение «Волонтеры Добрых Дел»
«Они глубже проживают все это, принимают близко к сердцу. Нам с вами в некоторых направлениях далеко до них, в тех творческих достижениях, которые они реализовывают в своей жизни. Они могут показать, что они такие же и даже лучше нас. Они могут перебороть себя и достичь определенных результатов», — поделился Новиков.

Для участия в фестивале, как сказал директор государственного автономного учреждения культуры Московской области «Креативное бюро «Регион», нужно отправить заявку и в зависимости от номинаций предоставить какой-то фото или видео материал своих работ, а заслуженное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, проведет оценку данных работ и на общем концерте вручит призы.

Фото: Сергиевская детская школа искусств

«Возможно, мы расширим форматы фестиваля. Сейчас фестиваль проходит в девятый раз. Мы с радостью принимает заявки, готовы контактировать по любым вопросам», — завершил беседу Михаил Новиков.

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Танцевальный коллектив «Боярушка» получил Гран-при на конкурсе «Танцуй, Поволжье — 2024!»
23 октября 2024, 16:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Детский образцовый хореографический коллектив «Боярушка» из городского округа Истра получил гран-при в номинации «Ансамбли» на XIII Всероссийском фестивале-конкурсе народного танца «Танцуй, Поволжье — 2024!», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль начался 18 октября в Пензе и проходил в течение трёх дней на трёх концертных площадках города.

В этом году в мероприятии приняли участие 23 хореографических коллектива из Башкортостана, Мордовии, Пермского края, Московской, Челябинской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Пензенской областей, а также Санкт-Петербурга, Кирова, Перми, Твери, Липецка, Тюмени, Ярославля.

Детский хореографический коллектив «Боярушка» работает в доме культуры «Кострово» в городском округе Истра с 1998 года. Он был основан на базе студии при Народном ансамбле танца «Боярышня».

В 2003 году коллективу присвоили звание «Образцовый». Основу репертуара ансамбля составляют танцы народов мира. За время своего существования коллектив поставил более 70 танцев.

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#истра
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#танцы
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В Московской области в этом году успешно аттестовали 200 экскурсоводов
23 октября 2024, 10:27

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

17 октября состоялась аттестация двухсотого экскурсовода, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Сфера туризма в Подмосковье активно развивается, растет количество объектов показа, появляются новые направления. Очень важно, чтобы жители и гости региона получали актуальную и корректную информацию на интересных и познавательных экскурсиях», — сообщил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.
В период с 2022 по 2024 год в Аттестационную комиссию поступило 295 заявок на аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В результате 34 заседаний комиссии были аттестованы 195 экскурсоводов и 5 гидов-переводчиков. Из них 188 человек работают в Московской области, а 12 — на туристических маршрутах, охватывающих территории нескольких регионов, включая Московскую область, Москву, Калужскую, Рязанскую, Тверскую и Ярославскую области.

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Конное шоу в Щёлковском парке посмотрели около 1 тыс. зрителей
22 октября 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Щёлковском парке культуры и отдыха прошло конное представление под названием «Как щёлковские дали на поэта повлияли». На нём побывали порядка 1 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мероприятие было приурочено к 210-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Михаила Лермонтова. Перед гостями парка выступил «Конный театр» городского дома культуры «Заречный». В шоу также участвовали артисты Русской кавалерийской школы «Гусар». Зрители увидели трюковые номера – котильон, прыжки строем, пешую и конную рубку, бой султанчиков и другие номера», – рассказали в ведомстве.
Желающие посетили мастер-класс по пешей рубке и выставку старинных орудий.

Как отметили в министерстве, в Подмосковье много мест, связанных с именем Лермонтова. В юности Михаил Юрьевич приезжал на лето в усадьбу Середниково в Химках. С Щёлковским городским округом поэта связывает имение Петрищево, где он гостил у своего друга Николая Поливанова.

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Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек
22 октября 2024, 20:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре завершился выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса». За два месяца работы его посетили более 13 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект объединил более 100 живописных, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, творчество которых неразрывно связано с Тарусой – Поленова, Борисова-Мусатова, Штейнберга, а также художников «Тарусской школы».

Организаторы выставки предложили взглянуть на Тарусу как на явление, объединяющее художников разных стилей и направлений.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В экспозицию гармонично вписались работы из фондов музея, в том числе те, что ранее не экспонировались. Мы говорим не только о Тарусе как об уникальном месте, подарившем вдохновение художникам, но и о собственной музейной коллекции, ещё не полностью раскрывшей свой потенциал», – сказала директор музея Анна Антипенко.
Впервые в большом объёме были представлены работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное». Особенностью проекта стала насыщенная образовательная программа – встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Проект ввёл в мировую терминологию искусствоведов термин «Тарусская школа художников». В отличие от других центров, творческая активность в Тарусе не прерывается более 100 лет, рассказала «Радио 1» искусствовед, арт-директор Vikhrоvaart gallery, куратор выставочных и просветительских проектов Анна Вихрова.
«Именно в Тарусе был выпущен первый не цензурированный русский альманах «Тарусские страницы». И именно там в 1962 году состоялась первая выставка молодых андеграундных советских художников, которые назвали себя нонконформистами. Из этих двух гармонично соединившихся течений выросла плеяда гениальных художников», – пояснила искусствовед.

Во время торжественного закрытия проекта в фонды музея «Новый Иерусалим» передали около 20 работ, часть из которых экспонировалась на выставке. Многие художники отметили, что для них музей был знаком и до открытия экспозиции. Поэтому они отдают свои полотна в музейное собрание с особым чувством.

После передачи картин состоялась презентация книги руководителя Благотворительного фонда сохранения культурно-исторического и природного наследия Тарусы Оксаны Савоскул «Дома и имена Тарусы» Завершился финисаж показом фильма режиссёра Софьи Горленко «Долина грёз» о легендарном прошлом и настоящем тарусских художников.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#искусство
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#подмосковье
#московская область
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Артисты из Серпухова стали лауреатами областного фестиваля «Музыка души»
22 октября 2024, 18:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Исполнители из Серпухова заняли призовые места на Московском областном фестивале «Музыка души». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фестиваль прошёл в ДК «Октябрь» в Подольске. В этом году он был посвящён творчеству советского и российского композитора Геннадия Гладкова, который написал музыку к популярным кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам.
«По итогам областного конкурса лауреатом I степени стал вокальный ансамбль эстрадной песни «Ностальгия» Дома культуры «Лира» посёлка Пролетарский. Лауреатом II степени признан ВИА «Эрлифт» ДК посёлка Оболенск. Лауреатом III степени назван солист вокального ансамбля эстрадной песни «Ностальгия» ДК «Лира» Алексей Травкин», – отметили в пресс-службе.
Для гала-концерта отобрали 30 номеров, которые представили солисты, хоры и ансамбли различных муниципальных образований Подмосковья. Артисты исполнили такие известные песни, как «Проснись и пой», «Песня Волшебника», «Серенада Трубадура», песня Остапа Бендера «Нет, я не плачу…», «Песня разбойников», «Всё прекрасно» и многие другие.

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#конкурс
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#московская область
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В Серпухове проведут фестиваль культур Прованса и Кубани
21 октября 2024, 18:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Жителей и гостей Серпухова приглашают на фестиваль национальной культуры «Холодные росы: сила цвета». Он пройдёт в Доме культуры посёлка Большевик, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участники посетят Прованс и Кубань. Их ждёт яркая концертная программа с участием московского коллектива, который сочетает традиции казачьего пения, народного вокала, танцев, фланкировки и современной электронной музыки. На фестивале также будет представлена выставка более чем 80 работ арт-студии «Голландцы», посвящённая великим художникам Винсенту Ван Гогу и Полю Гогену», – говорится в сообщении.
Помимо этого, гостей фестиваля ждут гастрономические локации с медовыми сомелье и фермерскими сырами; мастер-класс, где ароматное красное вино станет краской; танцы Прованса и Кубани от Театра танца «Вензеля»; выступление барабанщиц; розыгрыш подарков.

Фестиваль состоится 2 ноября, начало – в 17 часов.

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#серпухов
#фестиваль
#культура
#искусство
#музыка
#живопись
#подмосковье
#московская область
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На фестивале «Музыка души» в Подольске исполнили 30 песен Геннадия Гладкова
21 октября 2024, 16:35

Фото: сайт г. о. Подольск

В Подольске во дворце культуры «Октябрь» прошёл XXIV Московский областной фестиваль музыкальных коллективов и исполнителей «Музыка души». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году фестиваль был посвящён творчеству народного артиста России Геннадия Гладкова. Советский и российский композитор написал музыку к кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. В его репертуаре – более 140 песен к картинам «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Формула любви», «Убить дракона», «Человек с бульвара Капуцинов», мультфильмам «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Как Львёнок и Черепаха пели песню» и многим другим.
Фото: сайт г. о. Подольск
«Для гала-концерта отобрали 30 номеров. Их представили солисты, хоры и ансамбли из Серпухова, Чехова, Видного, Домодедова, Балашихи, Орехово-Зуева, Воскресенска, Подольска, Москвы и Нижнего Новгорода. В исполнении артистов разных возрастов звучали знакомые и любимые с детства песни прославленного композитора», – рассказали в министерстве.
Фестиваль проходит каждый год при поддержке Союза композиторов России, Министерства культуры и туризма Подмосковья, региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» и администрации городского округа Подольск.

Фото: сайт г. о. Подольск

Первый фестиваль «Музыка души» состоялся в 2000 году в рамках акции «С музыкой России – в XXI век». Она была объявлена Союзом композиторов России по случаю 100-летия Исаака Дунаевского. Фестивали были посвящены творчеству советских композиторов-песенников Дунаевского, Соловьёва-Седого, Блантера, Таривердиева, Пахмутовой, Петрова, Мовсесяна, Тухманова, Шаинского, Фельцмана, Зацепину, Фрадкина, Мартынова, Птичкина, Бабаджаняна, Хренникова, Крылатова, Мокроусова.

Фото: сайт г. о. Подольск

На каждом фестивале присутствовали родственники композиторов. Гостями были Василий Соловьёв-Седой, Вера Таривердиева, вдова и сестра Андрея Петрова, Тихон Хренников-младший и другие.

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в семье музыкантов. Написал музыку более чем к 110 картинам. Скончался 16 октября 2023 года в Москве на 89-м году жизни.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#культура
#искусство
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#композитор
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Команда из Московской области выиграла конкурс по поддержке театрального искусства
21 октября 2024, 11:43

Конкурс по поддержке театрального искусства (фото: министерство культуры и туризма Московской области)

Творческая группа под руководством заслуженного артиста Российской Федерации и художественного руководителя Ивантеевского музыкально-драматического театра Артёма Бибилюрова стала победителем Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства, организованного Министерством культуры РФ при поддержке Российского фонда культуры, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Бибилюров представил на конкурсе постановку спектакля «Мы люди» по рассказам А. П. Чехова. Этот проект получил поддержку от Российского фонда культуры. Спектакль приурочен к 165-летию со дня рождения великого русского писателя.

Всего в России было выбрано 16 победителей конкурса. Среди них теперь и команда Ивантеевского музыкально-драматического театра.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что это уже третья победа Артёма Бибилюрова в грантовых конкурсах Российского фонда культуры.

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