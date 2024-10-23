В Подмосковье определились четвертьфиналисты проекта «Театральный поединок»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Это театр-студия «Атмосфера» (Видное), коллектив театральной школы «Семь Я» (Долгопрудный), театральный коллектив «Сказка» (Серебряные Пруды), театральная студия ArtRise (Ликино-Дулёво), коллектив «Театралы» (Ивантеевка), театральная студия «Раскардаш» при Театре юного зрителя (Королёв), ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» (Орехово-Зуево) и детский театр-студия «Колесо» (Дмитров)», – рассказали в ведомстве.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Поединки четвертьфинала пройдут 26 октября в Дмитрове, 27 октября - в Коломне, 9 ноября – в Дедовске и 10 ноября - в Электростали. На каждой из игр будут разыгрывать памятные подарки от проекта. Для участия в розыгрыше необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
В полуфинале, который состоится 16 ноября в Балашихе, определятся финалисты проекта сезона-2024.
Параллельно с импровизационными состязаниями в ноябре продолжатся мастер-классы и тренинги, в которых примут участие все 32 коллектива независимо от результатов выступлений.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Финал проекта «Театральный поединок» нынешнего сезона пройдёт 30 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра. Всего в проекте участвуют более 600 юных актеров из 26 населенных пунктов Московской области.
«Театральный поединок» – молодой, динамично развивающийся проект по формированию молодёжного творческого сообщества. Он даёт возможность театральным коллективам детских школ искусств, общеобразовательных школ и домов культуры показать свои таланты, получить опыт выступлений и дойти до профессионального уровня», – пояснили в министерстве.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Проект проходит в несколько этапов. Он включает в образовательную, конкурсную и партнёрскую программы. В рамках образовательной для участников проводят мастер-классы по актёрской импровизации. Конкурс представляет собой серию поединков в формате театральной игры – импровизационных выступлений участников, которые оценивает жюри. А благодаря партнёрским программам юные актёры могут продолжить профессиональное образование в театральных вузах.
Организатором проекта выступает АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Подробности о проекте можно узнать на его сайте или на странице в соцсети «ВКонтакте».
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