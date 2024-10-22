Выставку «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» посетили 13 тыс. человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре завершился выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса». За два месяца работы его посетили более 13 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект объединил более 100 живописных, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, творчество которых неразрывно связано с Тарусой – Поленова, Борисова-Мусатова, Штейнберга, – а также художников «Тарусской школы».
Организаторы выставки предложили взглянуть на Тарусу как на явление, объединяющее художников разных стилей и направлений.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Проект ввёл в мировую терминологию искусствоведов термин «Тарусская школа художников». В отличие от других центров, творческая активность в Тарусе не прерывается более 100 лет, рассказала «Радио 1» искусствовед, арт-директор Vikhrоvaart gallery, куратор выставочных и просветительских проектов Анна Вихрова.
Во время торжественного закрытия проекта в фонды музея «Новый Иерусалим» передали около 20 работ, часть из которых экспонировалась на выставке. Многие художники отметили, что для них музей был знаком и до открытия экспозиции. Поэтому они отдают свои полотна в музейное собрание с особым чувством.
После передачи картин состоялась презентация книги руководителя Благотворительного фонда сохранения культурно-исторического и природного наследия Тарусы Оксаны Савоскул «Дома и имена Тарусы» Завершился финисаж показом фильма режиссёра Софьи Горленко «Долина грёз» о легендарном прошлом и настоящем тарусских художников.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Организаторы выставки предложили взглянуть на Тарусу как на явление, объединяющее художников разных стилей и направлений.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«В экспозицию гармонично вписались работы из фондов музея, в том числе те, что ранее не экспонировались. Мы говорим не только о Тарусе как об уникальном месте, подарившем вдохновение художникам, но и о собственной музейной коллекции, ещё не полностью раскрывшей свой потенциал», – сказала директор музея Анна Антипенко.Впервые в большом объёме были представлены работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное». Особенностью проекта стала насыщенная образовательная программа – встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Проект ввёл в мировую терминологию искусствоведов термин «Тарусская школа художников». В отличие от других центров, творческая активность в Тарусе не прерывается более 100 лет, рассказала «Радио 1» искусствовед, арт-директор Vikhrоvaart gallery, куратор выставочных и просветительских проектов Анна Вихрова.
«Именно в Тарусе был выпущен первый не цензурированный русский альманах «Тарусские страницы». И именно там в 1962 году состоялась первая выставка молодых андеграундных советских художников, которые назвали себя нонконформистами. Из этих двух гармонично соединившихся течений выросла плеяда гениальных художников», – пояснила искусствовед.
Во время торжественного закрытия проекта в фонды музея «Новый Иерусалим» передали около 20 работ, часть из которых экспонировалась на выставке. Многие художники отметили, что для них музей был знаком и до открытия экспозиции. Поэтому они отдают свои полотна в музейное собрание с особым чувством.
После передачи картин состоялась презентация книги руководителя Благотворительного фонда сохранения культурно-исторического и природного наследия Тарусы Оксаны Савоскул «Дома и имена Тарусы» Завершился финисаж показом фильма режиссёра Софьи Горленко «Долина грёз» о легендарном прошлом и настоящем тарусских художников.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская